突破疫苗猶豫！　張文宏：脆弱群體病死率是擺脫疫情重要關鍵

▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者任以芳／綜合報導

針對上海疫情發展，大陸國家家傳染病醫學中心主任張文宏日前參加一場研討會，非常嚴肅提出警示，上海這波疫情病例死亡率是很重要指標之一，要特別注意老年人及有基礎疾病的脆弱人群的病死率，未來針對這群人加強疫苗接種率，才能把病死率壓到最低。

《環球網》報導指出，日前張文宏參加「科學為盾，戰勝疫情」分論壇，他發言表示，上海遭遇的這波疫情中有一個非常重要的指標，病例死亡率（CFR），這一指標也是各個國家評價是否可以走出疫情以及醫療資源是否充足的一個重要指標。

他分享了近期上海疫情一組數據，陽性感染者超過43萬人，死亡病例25人。在這25人中，75歲以上的老年人佔到九成，幾乎每一個病例都有基礎疾病。

▲ 大陸這波疫情，必須提升「脆弱群體」施打率是擺脫疫情關鍵。（圖／視覺中國）

張文宏強調，這次上海出現重症病例幾乎都沒有接種疫苗，需要針對脆弱人群提升疫苗接種的效率和可及性，包括上門接種，加強疫苗接種率，給予他們充足的醫療資源和最好的救治，才可以把病死率維持在非常低的水平。

在不同的地區，即使是醫療資源比較相似的地區，例如香港、新加坡和上海，病例死亡率都會存在很大的差異。在本輪疫情中，各國都發現，如果醫療資源是充足的、可以覆蓋到疫情中最為脆弱的群體，例如老年人和有嚴重基礎疾病的人群，可以讓高風險感染者活下來。

張文宏最後強調，大陸整體疫情控制還算穩定，讓人們出現「疫苗猶豫」。未來如何提高一般群體和脆弱群體施打率，讓病死率順利下降，是牽動大陸走出未來疫情非常關鍵的科學手段。