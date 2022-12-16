合體徐巧芯火力全開！王鴻薇轟吳怡農「民進黨巨嬰」　高喊想辯論

▲王鴻薇合體徐巧芯開直播狂批民進黨。（圖／王鴻薇臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委補選國民黨參選人王鴻薇今（16）日進入確診第2天，晚上9時首度找來昔日議員選舉競爭對手徐巧芯，合體進行線上直播。只見王鴻薇與徐巧芯火力全開，狂批民進黨參選人吳怡農「民進黨巨嬰」、「不敢辯論」以及「平常看不到，選舉才報到」。

王鴻薇今晚首度找台北市議員徐巧芯同場直播，首先對於病況，王鴻薇指出，今天還是有發冷、咳嗽，喉嚨也腫脹，幸好猛吃清冠一號，宛如居家良藥，但副作用是在家不停拉肚子，幸好女兒有幫忙準備愛心雞湯麵，整體病況已經比想像還要好一些。

對於立委補選，徐巧芯表示，「只要能看到吳怡農敗選就會很開心」。王鴻薇也透露，團隊建議她民調領先不用去找吳怡農辯論，不然她真的很想跟她辯論，也可以接受別人提問，只是團隊都說，只有落後的人才需要下戰帖辯論。徐巧芯也說，松山機場遷建議題很適合辯論，不解為何吳怡農不來要求辯論？王鴻薇則說，如果吳來下戰帖，她會「非常歡迎」，但也跟網友所說一樣，懷疑吳怡農是「不敢辯論」？

徐巧芯續指，2020年吳怡農跟蔣萬安選完之後，地方上就沒有看到吳，如今選舉才重新出來，讓她覺得很荒唐。徐巧芯又指，吳怡農明天公開行程只有一個在遼寧夜市，可是都不開放媒體聯訪。王鴻薇也說，這兩年都沒在北松山看到吳，例如民權國小校慶只在2019年看到吳，之後都沒看到；在中山區也遇到里長指這幾年都沒看到吳，這表示他平常沒經營，因此戲稱「平常看不到，選舉才報到」。