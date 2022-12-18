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中財辦韓文秀：陸明年第二季「生活秩序會加快恢復」

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀17日表示，「優化疫情防控措施」對經濟運行的影響將產生類似「J曲線效應」，即短期會對經濟運行造成擾動，但全年是重大利好，「預計明年上半年特別是第二季社會生產生活秩序會加快恢復，經濟活力會加速釋放。」

韓文秀當天出席了中國經濟年會，他提到，儘管今年經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成，預計全年經濟總量將超過120萬億元，脫貧縣人均可支配收入實際增長高於全國平均水平，新能源汽車產銷量和出口量世界第一，糧食產量連續8年保持在1.3萬億斤以上，一些面向未來的結構性指標更有突出表現。

不過，韓文秀也指出，要看到當前經濟運行仍然面臨不少風險和挑戰，從全球看，烏克蘭危機延宕發酵、世界經濟增長乏力、全球貿易受到衝擊等嚴峻複雜的外部環境，給中國經濟帶來的影響在加深；從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，產業鏈供應鏈運行不暢、企業生產經營活動受阻、科技創新能力不強等問題依舊存在。

▲數位人民幣首次加入上海大型商場營銷活動。（圖／CFP）

韓文秀強調，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，「明年經濟運行有望總體回升，優化疫情防控措施、存量政策和增量政策疊加發力，將給經濟恢復發展帶來重大積極影響；基數效應也將對明年經濟數據形成一定支撐。」

韓文秀說，從一個完整過程看，「優化疫情防控措施」對經濟運行的影響將產生類似「J曲線效應」，即短期會對經濟運行造成擾動，但全年是重大利好，預計明年上半年特別是二季度社會生產生活秩序會加快恢復，經濟活力會加速釋放，「我們有信心、有條件、有能力推動經濟運行整體好轉。」

韓文秀還說，當前，總需求不足已成為經濟運行面臨的突出矛盾，如何著力擴大國內需求備受關注，「要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，加快實施『十四五』重大工程，繼續發揮出口對經濟的支撐作用，同時積極擴大先進技術、重要設備、能源資源等產品的進口等。」

另外，韓文秀也特別提到，防範化解房地產市場風險是重中之重，要紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，提供足夠的流動性，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質頭部房企的風險，改善資產負債狀況。

韓文秀更提到，要重視防範化解中小銀行、保險公司、信託公司等金融機構的風險，防範化解地方政府債務風險。通過推動高質量發展，從根本上防範化解風險，形成經濟和金融的良性循環。

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