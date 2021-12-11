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陸今年人均GDP將達1.2萬美元　中財辦副主任：接近高收入國家標準

▲▼ 人民幣及GDP 。圖／CFP）

▲大陸今年人均GDP將達1.2萬美元 。圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央財經委員會辦公室副主任韓文秀11日在一場論壇中表示，大陸今年GDP可望達到人民幣110兆元，人均GDP將超過1.2萬美元，已接近世界銀行所設定的高收入國家的門檻。大陸人均GDP是在2019年突破1萬美元大關，達到1萬276美元。2020年儘管遭受疫情衝擊，當年度人均GDP仍微升至1萬504美元，今年則可望一舉突破1.2萬美元。

據《第一財經》報導，針對12月8日至10日召開的中共中央經濟工作會議，韓文秀11日在「2021-2022中國經濟年會」表示，明年大陸經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」．

韓文秀表示，各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，調整政策和推動改革，都要把握好時度效，堅持先立後破，穩紮穩打。

韓文秀指出，要保持戰略定力和耐心，不把長期目標短期化，系統目標碎片化，不把持久戰打成突擊戰。加強統籌協調，避免局部合理政策疊加起來，造成負面效應。還要防止分解謬誤，避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。

韓文秀強調，財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨周期和逆周期宏觀政策要有機結合，內需潛力大是優勢所在。要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩增長、調結構、惠民生的結合部分發力。

韓文秀稱，要適度超前進行基礎設施建設，在減汙、降碳、新能源、新技術、新產業集群等領域加大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。前階段一些地方發生燃氣管道爆炸事故，要加強城市地下管網的排查和改造，建設以人民為中心的裡子工程。

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