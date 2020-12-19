整頓互聯網平台企業　陸中財辦點名：有人鑽了監管的空子

▲大陸中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸中央經濟工作會議日前在北京召開，提出五大規律性認識。其中，對於近期外界熱議的網路監管問題，中財辦副主任韓文秀19日在一場年會上表示，近年互聯網（網際網路）平台企業快速壯大，「市場壟斷、無序擴張、野蠻生長」的問題日益凸顯，損害消費者權益，直言國家將健全制度規則，加強對壟斷行為的規制。

大陸中財辦全稱為「中央財經委員會辦公室」，主任為國務院副總理劉鶴，是大陸中央財經委員會的辦事機構，係中共經濟決策的最核心部門。

▲阿里巴巴等中國互聯網平台企業，近期正處於多事之秋。（圖／視覺中國）

韓文秀19日出席「2020-2021中國經濟年會」，就近日的年度中央經濟工作會議，說明北京政策立場。他提到，近年來，平台經濟迅速發展，互聯網平台企業快速壯大，在滿足消費者需求等方面做出積極貢獻。

但他話鋒一轉，稱與此同時，市場壟斷、無序擴張、野蠻生長的問題日益凸顯，出現限制競爭、贏者通吃、價格歧視、洩露個人隱私、損害消費者權益、風險隱患積累等一系列問題，存在監管滯後甚至監管空白。

韓文秀強調，國家支持平台企業發展，增強國際競爭力。同時，要依法依規發展，健全制度規則，完善法律法規，加強對壟斷行為的規制，提升監管能力。他直言，「平台經濟的許多業務具有金融性，有的鑽了監管的空子。」

事實上，近期正處於大陸互聯網平台企業的多事之秋，尤其阿里巴巴集團和創辦人馬雲首當其衝；先是馬雲在10月外灘金融峰會演講得罪大陸監管、金融領域高層，後阿里巴巴集團關聯公司、提供網路金融服務的螞蟻科技11月初上市喊卡，中共當局更祭出網路平台反壟斷法規、裁罰阿里巴巴一收購案50萬元人民幣的罰款等。

近日，由馬雲擔任校長的湖畔大學雲南分校項目招標終止，螞蟻科技、騰訊等平台又悄悄下架其互聯網存款產品，加以陸媒報導稱，中央監管規則即將出爐，都讓大陸互聯網平台企業的未來發展備受關注。

韓文秀還提到，今年中國是唯一實現正增長的主要經濟體，全年經濟總量將突破100兆元人民幣，增長2%左右，在世界經濟中的份額，將由去年的16.3%上升到17.5%左右。

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▼大陸過去積極推動互聯網平台企業發展，但隨企業日益壯大，也面臨更多監管挑戰。（圖／CFP）