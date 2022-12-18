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國師「台南Josh」終於贏錢了　世足賽運彩壓中正確比數賠率太香

▲網紅台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲棒球網紅「台南Josh」即使預測世足賽，也經常反指標神秘力量發威。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

記者林彥臣／綜合報導

以棒球賽事講評小有知名度的YouTuber「台南Josh」，因為支持哪隊就會輸球的「反指標」神秘力量，被網友戲稱「國師」。不過在台灣時間17日23時開踢的世足賽季軍戰結束後，台南Josh在臉書上PO出照片，表示自己下注的運彩終於贏錢了。

台南Josh臉書發文表示，「啊啊啊啊！雖然沒多少，可是我這次世界盃終於中了啦」。照片顯示，他的運彩彩券押中了「摩洛哥對克羅埃西亞」1比2的比數，賠率是7.25倍，他總共下注了4組比數結果，所以總下注金額為400元，淨賺325元。

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▲▼反指標「台南Josh」PO出的彩券顯示，他終於贏錢了。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

▲反指標「台南Josh」PO出的彩券顯示，他終於贏錢了。（圖／翻攝自Facebook／台南Josh）

台南Josh日前在南韓隊對陣烏拉圭隊的比賽開打當晚，於臉書發文透露，有下注該場比賽的運彩，預測南韓隊將以1比0、2比0、2比1的比數戰勝烏拉圭隊，結果似乎是向來反指標的「神秘力量」發威，最終2隊終場以0比0和局。

英格蘭隊出戰美國隊的比賽開始前，台南Josh再度於臉書發文PO出一張全新的運彩，此次預測美國隊將以0比3、0比4的比數慘敗英格蘭隊，「雖然我兩隊一個都不認識，可是連我都知道英格蘭的足球比美國強很多，肯定會把美國踢爆的吧。」未料英格蘭隊本場和美國隊陷入苦戰，最終2隊終場以0比0和局。

當天賽後他還在臉書發文淚訴，「買兩次都整場沒人進球，今天不跟風買彩券了啦，哪天有靈感再說。」

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