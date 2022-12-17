200人群組裡故意把名字「新」打成「猩」　判罰金3千還要賠2萬

▲一名房仲在200人群組上將他人名字的「新」打成「猩」，吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者翁子皓／新北報導

新北的李姓房仲與徐姓男子皆為新北市某社區的住戶，李男去年9月4日晚間在社區群組質疑徐男，還刻意把徐男名字中的「新」打成「猩」，遭徐男提告。刑事方面，法官依公然侮辱罪，處李男罰金3千元，可易服勞役，民事部分，則判李男要賠2萬。

判決書指出，李男去年9月4日晚間8時49分在社區LINE群組上發言，質疑徐男插手管委會的採購案，稱呼對方是社區的檢舉魔人，還刻意把徐男名字中的「新」打成「猩」。徐男見到訊息後非常生氣，因該群組有200名以上的住戶，李男稱呼他為「猩」，讓他覺得自己遭受侮辱，於是提告求償。

李男供稱，他不知道徐男的具體姓名，當時只是隨便打一個字，不是故意要把徐男名字改為「猩」，他手機輸入法中的「猩」字很前面，所以才會這樣，而且「猩」也沒有侮辱的意思。

刑事部分，法官調查，「猩」在社會通念及文字意義上，含有將人比擬為「猩猩」之意，以此貶低徐男的智力與人格，含有輕侮、鄙視之意。另外，徐男的姓名早有其他住戶稍早提及，李男不可能不知道徐男的實際姓名，且「新」與「猩」的注音並不相同，本無誤植可能，即使李是因一時注音輸入錯誤，而無法正確輸入「新」字，但與「猩」同一注音的文字還有「興」、「星」等可供選擇，法官因此認定李男是有意打錯字侮辱，依公然侮辱罪，處李男罰金3千元，可易服勞役，還可上訴。

民事部分，法官認為「猩」有輕蔑、嘲諷之意，且觀看當時群組討論脈絡，可以發現李男的訊息並非出於討論社區公共事務之需要，亦非對徐男言語回擊，純屬對於徐男智力、人格的批評，法官認定李男所言是侮辱之言論，判他要賠2萬，全案還可上訴。