「與業者共同持有房產」再爆謝龍介財產疑雲　郭再欽：會陸續揭發

▲民進黨前中執委郭再欽（左）再爆謝龍介房產疑雲，質疑國民黨市議員謝龍介與土地開發業者並非單純的借貸關係，強調將陸續揭發黑金真面目。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨前中執委郭再欽17日再爆謝龍介房產疑雲，質疑國民黨市議員謝龍介與土地開發業者並非單純的借貸關係，並出示謝龍介與關係人「領航管理顧問有限公司」共同擁有不動產，要求謝龍介清楚交代財產來源。



《ETtoday新聞雲》致電謝龍介及助理，尚未取得回應。

郭再欽指出，他質疑謝龍介擔任民代20年，名下不動產高達44筆，完全與市議員收入不符，本來就有義務向選民解釋不明來源的財產。但是謝龍介不但閃躲問題，還辯稱是同學向他借錢，名下才會擁有土地開發業者4400萬的債權。

郭再欽表示，既然謝龍介「選擇性遺忘」，他就再提示相關事證，再給謝龍介一次機會解釋清楚。郭再欽指出，謝龍介及「領航管理顧問公司」共同擁有土地開發業者，位於「安南區鹿北段」等處的土地及建物的抵押權，而領航管理顧問公司的負責人謝麗莉，又「剛好」是謝龍介「赤崁文教基金會」的董事。

郭再欽指出，之前謝龍介辯稱同學在2017年跟他借錢，才將不動產抵押給他，但是，領航管理顧問公司卻在2020年才擁有相關房地的抵押權，明顯與謝的說法不符。郭再欽強調，他再給謝龍介一次說清楚的機會，為什麼名下鉅額不動產與市議員的收入不符？為什麼可以每個月1500元賤價租用國有土地？領航管理顧問公司與謝龍介的關係為何？

郭再欽指出，謝龍介在廣播節目上，不斷以訴訟中的案件，誣指他為黑金，這部分他已經委由律師提告。而國民黨提名曾犯殺人未遂等罪的吳東昇參選花蓮縣議長，卻未見謝龍介指控其為黑金，顯然是雙重標準，謝龍介要不要向國民黨抗議？或是退出國民黨以示反黑金的決心。