白牌車司機送醉妹回家　「偷摸胸電梯裡硬抱」竟辯：她對我有意思

▲台南市警一分局傳喚黃姓男子到案說明，並在被害人指證歷歷下，全案依強制猥褻、侵入住宅、竊盜等罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南一名女子與友人歡唱飲酒作樂，因不勝酒力叫搭白牌車回家，未料該名黃姓司機竟涉嫌假好心攙扶女子回住處，伺機上下其手，還將被害人壓床企圖性侵，被害人極力反抗喊抗拒，該名司機才放棄離去，警方據報傳喚該黃姓司機到案說明，依強制猥褻、侵入住宅、竊盜等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，被害人與友人歡聚唱歌，因不勝酒力而叫車送她返家，該名黃姓涉案人為白牌車司機，被控利用載送被害人返家時，利用被害人酒醉行動不便之際，假好心攙扶被害人回到住處，除伺機對被害人上下其手外，還在電梯內硬抱被害人，把被害人扶上床後，又強壓被害人企圖性侵，幸好被害人雖酒醉，仍保有意識，極力拒絕反抗，並大喊「不要」，黃嫌眼見難以得逞，才放棄離去，被害人事後感到身心受創而向台南市警一分局報案提告。

台南市警一分局指出，本案被害人11月6日至一分局莊敬所報案，指控遭涉案人強制猥褻，莊敬所依法受理報案，並案移一分局偵查隊偵辦，偵查隊於11月18日通知黃姓犯嫌到案說明，犯嫌否認犯情，全案在被害人指證犯情歷歷下，於11月22日依強制猥褻、侵入住宅、竊盜等罪嫌函送台南地檢署偵辦。