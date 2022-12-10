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乘客不會說話「預約2天後搭車」　司機1舉動！逼哭8千人：慚愧了

▲▼（圖／王國春提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲客人預約2天後搭乘，結局暖炸了！（圖／王國春提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 記者劉維榛／綜合報導

「一張紙的重量！」小黃司機兼作家的王國春透露，他在高鐵載到一名有聽覺或語言障礙的乘客，只見對方手寫3字「OO厝」，而王國春順利抵達後，客人又拿出一張「星期四下午四點」字條，希望能預約2天後乘車。由於多次遇到爽約的狀況，讓王國春想當場婉拒，結局意外神展開，引發網友暖喊「慚愧了！」

王國春在臉書粉專《王國春-我只是個計程車司機 》表示，週二（6日）客人從高鐵上車後，他便禮貌詢問要去哪裡，只見對方沒說話，安靜遞過來一張紙條，上頭只寫著3個字「OO厝」，接著比出「OK嗎？」的手勢。王國春點了頭，隨即開車出發，同時推測乘客應該是位聽覺或言語障礙者。

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路程上，王國春心想著，好險自己熟悉當地，否則憑藉這3個字，又沒有詳細地址，「不知道的話，要花很多時間跟乘客反覆確認，尤其是在乘客無法言語表達的狀況下。」

順利到達目的地後，客人付錢同時又附上一張紙條，這次寫著「星期四下午四點」，王國春秒懂意思，對方想預約這個時間搭車回高鐵。不過，王國春曾遇過爽約的乘客，害他得當傻子空等1小時，「乘客非但沒坐車，連電話都索性不接，彷彿人間蒸發。」

王國春左思右想，畢竟就怕2天後有任何變數，本想要該位客人的電話，「正準備開口時，隨即打消了這個念頭，並覺得自己的『計畫』相當愚蠢又可笑。乘客有言語障礙，我怎麼可能用電話與其溝通？」

正當王國春準備婉拒時，沒想到身體卻不自己比出了「OK」的手勢，承諾周四兩人不見不散。原來王國春萬般掙扎時，內心有另一個聲音冒出來替客人說情，「擔心身處在窮鄉僻壤的乘客，星期四會叫不到車，雖然不想承擔風險，卻也不忍看見乘客孤立無援。」

到了周四當天，王國春準時到達「OO厝」，結果映入眼簾的是，乘客也早已在大門口恭候。王國春笑稱，回到高鐵後，「乘客下車還不忘回頭揮手示意，我也向他揮手道別。服務過程中，一樣沒有任何言語。」

藉由這段親身經歷，王國春也直呼上了寶貴一課，「這只是一張紙，卻是具有份量的一張紙。我會將其放在車上，時刻提醒自己，不要因為曾被欺騙、被誤會、被擺了一道，就對人性感到失望。」

最後，王國春也暖喊「務必相信，這世界還有許多美好且良善的存在。儘管有時結果不盡人意，也要充滿期待的活著。因為，選擇相信可以活得很輕鬆；而陷入懷疑則會活得很辛苦。」

該篇正能量文章曝光後，引發近8千名網友讚爆回應，「你已經透過行動證明你相信了」、「選擇相信可以活得很輕鬆，而陷入懷疑則會活得很辛苦」、「能在屢次受騙後再次相信人，真的非常難能可貴啊」、「特別的人，有特別的重量」、「而且這位客人無法講話，反而比一般人更重承諾，一般人真的要慚愧」。

►本文由《王國春-我只是個計程車司機 》授權提供。

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