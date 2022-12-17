12月全台「最陰」3縣市出爐！基隆總日照掛0　「17天沒見過陽光」

▲12月基隆、台北和宜蘭陰雨連綿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

12月入冬受一波波東北季風、冷氣團及寒流影響，北台灣壟罩濕冷天氣，根據氣象局統計，基隆人自11月30日過後就沒見過陽光，至少已17天；台北站從12月4日過後陽光也沒露過臉，12月總日照時數僅3小時，宜蘭12月總日照時數也只有7.2小時，為全台「最陰」3縣市，不過明天水氣轉乾，各地將有機會出現陽光。

北台灣連日陰雨，宜蘭、基隆、大台北幾乎都是濕冷天氣，根據氣象局基隆站日前統計，基隆從10月5日過後，70天以來只有6天沒有下雨，其他時間都是有連續性降雨，讓一度缺水的基隆重返「雨都」封號。

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基隆陰雨連綿，氣象局預報員曾昭誠表示，根據基隆站統計，基隆12月總日照時數為0，上一次出現陽光時間點在11月29日；另台北氣象站統計，台北12月總日照時數截至12月15日止，累積總日照時數為3小時，除了12月1日到12月3日有出現日照外，之後陽光就沒有露臉了。

不僅基隆和台北12月總日照時數少，宜蘭市12月總日照時數也只有7.2小時，僅12月3日、7日和8日曾有陽光露臉，該3縣市堪稱全台12月總日照時數最少的3個縣市。

曾昭誠表示，明天(12/18)水氣轉乾現象滿廣泛的，各地都有機會出太陽，不過基隆處迎風面，雲量仍比較多，由於明天還是最冷的時候，雖然有太陽但感受仍寒冷。