　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流冰凍5°C！「極冷地圖」曝　明天「追雪5熱點」出爐 　

合歡山松雪樓下雪。（圖／松雪樓提供）

▲合歡山有機會降雪。（資料圖／松雪樓提供）

記者李姿慧／台北報導

極冷寒流明天(12/17)強勢來襲，氣象局針對18縣市發布入冬後本島首發低溫特報，明天下午到周日局部地區低溫下探5到6度，氣象局表示，明天各地3千公尺以上高山有機會降雪，中部以北2千公尺以上高山也可能飄雪，包括中南部的合歡山、玉山，以及北部的雪山、拉拉山和太平山等都有機會下雪。

強冷寒流明天周六(12/17)下午起到周日發威，氣象局針對18縣市發布本島首發低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣也有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天(12/17~12/18)受寒流影響，明顯轉冷，周六(12/17)則是越晚越冷，周六晚間到周日清晨，北台灣低溫約8到9度，其他地區低溫10度；周日(12/18)溫度偏低，各地溫度都在15度以下，其中北台灣低溫10度以下。

明(17日)下午至後(18日)白天低溫區域
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。
【黃色燈號(寒冷)】
彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼氣象局針對18縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對18縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

周日晚間到周一(12/19)清晨，水氣轉乾，晴到多雲，受輻射冷卻效應影響，各地仍非常寒冷，中南部、花東局部溫度更低，台南以北約7到9度，高屏、花東11到13度，近中部局部低溫會更低，低溫下探5度。

黃恩鴻表示，今晚受水氣影響，到周六(12/17)上半天，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨。下半天過後，水氣轉少，各地轉乾，週日到下周天氣偏乾，下周一、二(12/19~12/20)白天溫度回升，水氣少偏乾，基隆北海岸、大台北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

▲▼寒流低溫分布。（圖／氣象局）

▲寒流低溫分布。（圖／氣象局）

明天也有機會出現降雪，黃恩鴻表示，周六(12/17)越晚越冷，周六一整天到周日清晨，各地3千公尺以上高山都有機會降雪，中部以北2千公尺以上高山也有可能下雪。

黃恩鴻指出，中南部的合歡山、玉山等都有機會下雪，因水氣多，明天上午就有機會降到0度到2度；北台灣山區降溫比較晚一點，周六下半天降雪機率高，但上半天水氣多，也有機會，北部山區包括雪山、拉拉山、太平山等降雪機率高。

下周三(12/21)起則將再有一波強烈大陸冷氣團影響，且將持續到下周五(12/23)，由於天氣偏乾冷，水氣不多，僅北部、東半部有局部短暫雨，氣象局表示，下波強烈大陸冷氣團低溫沒有像這次寒流這麼冷，但溫度仍可能有下降趨勢，目前預測台北低溫13度。

▲▼溫度降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼溫度及降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼溫度降雨趨勢。（圖／氣象局）

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
苗栗太玄宮掌摑「2角度影片瘋傳」　縣長鍾東錦發聲
憲兵假扮按摩師　性侵女網友
快訊／陳慧琳出車禍！與兒緊急送醫
快訊／雲豹宣布砍將！他確定掰了
學甲槍案續逮2共犯　皆遭羈押禁見
天選之人！他「兩屆世足0出賽」　卻可望2度抱回金盃
寒流冰凍5°C！全台「極冷地圖」曝　追雪5熱點出爐
遠古病毒解凍！　專家揭：恐引爆災難性流行病
快訊／下班注意！國道一號「4車追撞」　回堵6公里塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

人類將去生育能力！盲眼龍婆預言2023年「世界面臨5大災難」

寒流冰凍5°C！「極冷地圖」曝　明天「追雪5熱點」出爐 　

基隆民眾快儲水！5區域停水減壓16小時　12／18日晚間10時斷水

命理師警告：「5生肖」農曆年前有劫數！意外多、大破財

【廣編】網瘋傳神準！台灣原創心理測驗找出2023專屬代表色　加碼解鎖人氣星角色

有好康！元旦連續假期搭乘葛瑪蘭客運　最高票價優惠81折起

尾牙被灌醉！人妻和已婚同事上床「倉庫又1次」愧：怎麼面對老公

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

秦嵐、魏大勛勾手約會被直擊！　情侶裝同住飯店…爆10歲差姐弟戀

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

人類將去生育能力！盲眼龍婆預言2023年「世界面臨5大災難」

寒流冰凍5°C！「極冷地圖」曝　明天「追雪5熱點」出爐 　

基隆民眾快儲水！5區域停水減壓16小時　12／18日晚間10時斷水

命理師警告：「5生肖」農曆年前有劫數！意外多、大破財

【廣編】網瘋傳神準！台灣原創心理測驗找出2023專屬代表色　加碼解鎖人氣星角色

有好康！元旦連續假期搭乘葛瑪蘭客運　最高票價優惠81折起

尾牙被灌醉！人妻和已婚同事上床「倉庫又1次」愧：怎麼面對老公

Steam Deck可能會有二代機　優先提升螢幕和電池、性能照舊

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

台籃史上最恐怖「3塔連線」　獵鷹仍要貫徹跑轟本色

高中鋁聯／代打神調度！秀峰首度晉級　8強桃園佔3隊

澳洲好市多出現「毒菠菜」　9人食用後出現幻覺

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

騙單純學生51萬...愛心蟑螂狡辯脫罪　法官判刑批「毀社會互信」

法國里昂7層公寓凌晨大火釀10死　5名孩童喪命

哈佛大學迎來首位「非裔女校長」　現任讚：她讓人心服口服

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

他逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

轉機不再免費！桃機首收「設施使用費」　費用出爐「每人500」

北一女校慶「建中生缺課多」　男校師：還以為公車坐錯站

今年入冬本島首次低溫特報！氣象局示警　18縣市急凍

更多熱門

相關新聞

合歡山地區雪季聯合工作站開張

合歡山地區雪季聯合工作站開張

中央氣象局預估，17日至18日清晨將有寒流報到、愈晚愈低溫，高山區若水氣充足，3000公尺以上高山有機會降雪，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。

寒流報到　玉管處提醒注意行車和登山安全

寒流報到　玉管處提醒注意行車和登山安全

快訊／不只低溫威脅　鋒面通過！2縣市大雨特報

快訊／不只低溫威脅　鋒面通過！2縣市大雨特報

今年入冬本島首次低溫特報！氣象局示警　18縣市急凍

今年入冬本島首次低溫特報！氣象局示警　18縣市急凍

極凍寒流來了！3錯誤動作恐招「一氧化碳中毒」

極凍寒流來了！3錯誤動作恐招「一氧化碳中毒」

關鍵字：

天氣氣象局寒流降雪

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

KID帶孕妻飛日本一抵達就出狀況

遺體突垂直坐起來！修復師目睹嚇壞

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面