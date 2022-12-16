寒流冰凍5°C！「極冷地圖」曝　明天「追雪5熱點」出爐 　

▲合歡山有機會降雪。（資料圖／松雪樓提供）

記者李姿慧／台北報導

極冷寒流明天(12/17)強勢來襲，氣象局針對18縣市發布入冬後本島首發低溫特報，明天下午到周日局部地區低溫下探5到6度，氣象局表示，明天各地3千公尺以上高山有機會降雪，中部以北2千公尺以上高山也可能飄雪，包括中南部的合歡山、玉山，以及北部的雪山、拉拉山和太平山等都有機會下雪。

強冷寒流明天周六(12/17)下午起到周日發威，氣象局針對18縣市發布本島首發低溫特報，其中新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣也有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

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中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天(12/17~12/18)受寒流影響，明顯轉冷，周六(12/17)則是越晚越冷，周六晚間到周日清晨，北台灣低溫約8到9度，其他地區低溫10度；周日(12/18)溫度偏低，各地溫度都在15度以下，其中北台灣低溫10度以下。

明(17日)下午至後(18日)白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號(寒冷)】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率。

▲氣象局針對18縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

周日晚間到周一(12/19)清晨，水氣轉乾，晴到多雲，受輻射冷卻效應影響，各地仍非常寒冷，中南部、花東局部溫度更低，台南以北約7到9度，高屏、花東11到13度，近中部局部低溫會更低，低溫下探5度。

黃恩鴻表示，今晚受水氣影響，到周六(12/17)上半天，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區有局部短暫雨。下半天過後，水氣轉少，各地轉乾，週日到下周天氣偏乾，下周一、二(12/19~12/20)白天溫度回升，水氣少偏乾，基隆北海岸、大台北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

▲寒流低溫分布。（圖／氣象局）

明天也有機會出現降雪，黃恩鴻表示，周六(12/17)越晚越冷，周六一整天到周日清晨，各地3千公尺以上高山都有機會降雪，中部以北2千公尺以上高山也有可能下雪。

黃恩鴻指出，中南部的合歡山、玉山等都有機會下雪，因水氣多，明天上午就有機會降到0度到2度；北台灣山區降溫比較晚一點，周六下半天降雪機率高，但上半天水氣多，也有機會，北部山區包括雪山、拉拉山、太平山等降雪機率高。

下周三(12/21)起則將再有一波強烈大陸冷氣團影響，且將持續到下周五(12/23)，由於天氣偏乾冷，水氣不多，僅北部、東半部有局部短暫雨，氣象局表示，下波強烈大陸冷氣團低溫沒有像這次寒流這麼冷，但溫度仍可能有下降趨勢，目前預測台北低溫13度。

▲▼溫度及降雨趨勢。（圖／氣象局）

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