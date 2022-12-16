基隆民眾快儲水！5區域停水減壓16小時　12／18日晚間10時斷水

▲基隆市仁愛區、信義區、中正區、中山區、安樂區等區域，將在本月18日晚間22時起到19日下午14時止減壓、停水。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者郭世賢、翁子皓／基隆報導

台灣自來水公司公告，因應基隆市富狗橋下漏水修復作業，自12月18日晚間22時起到19日下午14時止，基隆市仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區等區域將停水16個小時，估計停水戶數為1萬8844戶，提醒民眾要盡早儲水，以免造成管線末端用戶無水可用。

自來水公司表示，因應基隆市富狗橋下漏水修復作業，因既有地下管線老舊漏水，須進行管線開挖與更新，預定於12月18、19日斷管停水連絡作業。

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●降壓區域：

仁愛區：林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里。

信義區：仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

中正區：海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

●停水區域(高地停水、平地降壓)：

中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里

安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里

自來水公司提醒，民眾要盡早儲水，以免造成管線末端用戶無水可用，停水期間也應關閉抽水機電源慎防火警，勿將空水管置於有毒或有害人體物質容器內、以免復水時產生虹吸作用、汙染自來水質。

自來水公司指出，本次停水如工程順利完成將提前供水，另視實際需求調派水車支援，停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

而民眾如有問題，手機可直撥1910，有專人服務，或是撥打基隆服務所電話(02)2425-2103。

▲自來水公司停水單。（圖／記者郭世賢翻攝）