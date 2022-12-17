極凍寒流下探5℃　下周強冷空氣不排除符合「寒流」定義

▲全台18縣市低溫特報。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今日鋒面挾「寒流」南下，各地有局部雨，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。明(18)日至下周一(19日)清晨，「寒流」最強，台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右。下周三有另一波冷空氣南下，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日鋒面挾「寒流」南下，各地有局部雨，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。各地區平地氣溫：北部15降至7度，中部20降至9度，南部12至24度，東部8至24度。明(18)日至下周一(19日)清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。

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▲溫度分布圖。

下周一白天「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

下周三至下周日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。

下周三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下周日，各地皆為晴朗穩定的天氣。下周三至下周日，白天在陽光下或不覺冷，但入夜「強輻射冷卻」作用加持，氣溫降得又低又快；仍應注意保暖、防寒。

▼17日4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波通過台南以北(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，台南以北有明顯降雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）