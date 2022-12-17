極凍寒流來襲！18縣市越晚越冷下探6℃　4縣市大雨

▲今天全台受到入冬首波寒流影響，各地越晚越冷，北台灣低溫下探7度。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

極凍寒流報到！今天全台受到入冬首波寒流影響，各地越晚越冷，北台灣低溫下探7度，沿海空曠地區可能還會剩6度而已。這波寒流在周六入夜、周日清晨最強，周一就會開始減弱。氣象局也針對18縣市發佈低溫特報，其中12縣市為「非常寒冷」的橘色燈號。

中央氣象局預報員趙竑指出，今（17日）強冷空氣南下，各地溫度明顯下降，越晚感受越寒冷，到白天北臺灣溫度僅14、15度，臺南以北為16-18度，高屏及花東為19-21度，已經明顯轉冷，入夜到禮拜日清晨冷空氣最強，北臺灣下降到7、8度，臺南以北為9、10度，高屏及花東為1-14度，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，請特別注意做好保暖。

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降雨方面將由濕冷逐漸轉乾冷，上半天迎風面北部、東半部為陰有短暫雨的天氣，不過在下半天開始水氣逐漸減少，降雨減緩，停雨的空檔增加，而中南部地區也有局部降雨，平地下半天開始也會逐漸轉乾，但山區轉乾速度會比較緩慢，整日水氣偏多。

▲低溫特報。



面對這波寒流，氣象局也針對18縣市發佈低溫特報、北北基宜大雨特報。

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼大雨特報。