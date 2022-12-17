今寒流襲！後面還有沒有？　專家8字解答



記者葉國吏／綜合報導

今日鋒面挾「寒流」南下，愈晚愈寒冷。明(18)日至下周一(19日)清晨，「寒流」最強，台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右。氣象專家吳德榮透露，下周三有另一波冷空氣南下，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。對此氣象達人彭啟明也表示「逐步探底進入隆冬。」

▲氣象達人彭啟明指出，目前看不到大幅回暖跡象。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明，下同）

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，下周三至下周日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。

氣象達人彭啟明今早在臉書也發文「這波寒流過後，後面還有沒有寒流來」指出，至少現在看不到大幅回暖跡象，整體將轉冷，像下樓一樣，逐步探底進入隆冬。不過但台灣位在冷空氣影響視力的邊緣，強弩之末，變動的程度仍相當大，持續要觀察注意。「如果要準備，就當成是正常的冬天，該有的保暖衣服或防寒措施，要準備夠。」

▼彭啟明表示，未來將會逐步進入隆冬。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）