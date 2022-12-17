　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今寒流襲！後面還有沒有？　專家8字解答


記者葉國吏／綜合報導　

今日鋒面挾「寒流」南下，愈晚愈寒冷。明(18)日至下周一(19日)清晨，「寒流」最強，台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右。氣象專家吳德榮透露，下周三有另一波冷空氣南下，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。對此氣象達人彭啟明也表示「逐步探底進入隆冬。」

▲▼氣象達人彭啟明。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲氣象達人彭啟明指出，目前看不到大幅回暖跡象。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，下周三至下周日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。

氣象達人彭啟明今早在臉書也發文「這波寒流過後，後面還有沒有寒流來」指出，至少現在看不到大幅回暖跡象，整體將轉冷，像下樓一樣，逐步探底進入隆冬。不過但台灣位在冷空氣影響視力的邊緣，強弩之末，變動的程度仍相當大，持續要觀察注意。「如果要準備，就當成是正常的冬天，該有的保暖衣服或防寒措施，要準備夠。」

▼彭啟明表示，未來將會逐步進入隆冬。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼氣象達人彭啟明。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
網紅直播做愛「天龍八部」瘋傳　素顏被逮畫面曝光全傻眼
工程師殺妻分屍奇案！　記者神準測「苦」字20天破案
首波寒流報到中！鄭明典：這次預警力道強　原因曝光
世足巔峰對決！阿根廷交手法國「5大看點」　專家預測賽果
今寒流襲！後面還有沒有？　專家8字解答
浩角翔起帶貨太強「1組水1千多」被買翻！《鬧著玩》3年營收狀
凍蕃薯現蹤！極冷寒流今來襲探6℃　2波低溫點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入冬首波寒流殺到！國道服務區祭3服務　「免費熱茶、恆溫馬桶」

追2023第一道曙光　太平山元旦凌晨3點就開園

首波寒流報到中！鄭明典：這次低溫預警力道強　原因曝光

今寒流襲！後面還有沒有？　專家8字解答

凍蕃薯現蹤！極冷寒流今來襲探6℃　2波低溫點曝光

陳紫渝深夜曬抱抱照甜喊「寶」　眼尖粉絲暴動：旁邊男人是誰？

渣男用IG新功能偷吃閨蜜　正宮崩潰攤牌！網友卻因1點忍不住稱讚

極凍寒流下探5℃　下周強冷空氣不排除符合「寒流」定義

極凍寒流來襲！18縣市越晚越冷下探6℃　4縣市大雨

工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

高虹安晚間移送北檢不發一語

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

入冬首波寒流殺到！國道服務區祭3服務　「免費熱茶、恆溫馬桶」

追2023第一道曙光　太平山元旦凌晨3點就開園

首波寒流報到中！鄭明典：這次低溫預警力道強　原因曝光

今寒流襲！後面還有沒有？　專家8字解答

凍蕃薯現蹤！極冷寒流今來襲探6℃　2波低溫點曝光

陳紫渝深夜曬抱抱照甜喊「寶」　眼尖粉絲暴動：旁邊男人是誰？

渣男用IG新功能偷吃閨蜜　正宮崩潰攤牌！網友卻因1點忍不住稱讚

極凍寒流下探5℃　下周強冷空氣不排除符合「寒流」定義

極凍寒流來襲！18縣市越晚越冷下探6℃　4縣市大雨

工程師男友爆肝賺錢！身體壞光卻不換工作　過來人：爆掉1次就會醒

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

入冬首波寒流殺到！國道服務區祭3服務　「免費熱茶、恆溫馬桶」

爭風吃醋變擄人！高雄男拿外送遭噴辣椒水押走　5惡煞最小才14歲

先探／謝金河：「否極泰來」與「泰極否來」產業大不相同

張奕參加WBC　韓媒想起3年前12強「千葉慘案」

「80%皮膚老化」紫外線害的！3類食物催人老　營養師：還會致癌

蘆洲捷運站清晨鬥毆！1男臉遭「利刃刺傷」血流滿地　昏迷送醫救治

100%「歐洲聖誕市集」快閃桃園！16攤有歐式傳統料理、暖心熱紅酒

首爾急凍體感溫度-21°C！　今冬最強寒流周末襲擊

追2023第一道曙光　太平山元旦凌晨3點就開園

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

快訊／18縣市發布低溫特報

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

極凍寒流來襲！　18縣市越晚越冷下探6℃

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

極凍寒流下探5℃　下周強冷空氣不排除符合「寒流」定義

台旅都在吃？內行人曝1寶藏特質

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

更多熱門

相關新聞

凍蕃薯現蹤！　極冷寒流今來襲探6℃

凍蕃薯現蹤！　極冷寒流今來襲探6℃

凍蕃薯現蹤！今天全台受到入冬首波寒流影響，各地越晚越冷，北台灣低溫下探7度，沿海空曠地區可能還會剩6度而已。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，從氣象局的低溫分布來看，台南以北、宜蘭、花東縱谷區，幾乎被藍色攻陷，凍蕃薯再次現蹤。

極凍寒流下探5℃　下周強冷空氣不排除符合「寒流」定義

極凍寒流下探5℃　下周強冷空氣不排除符合「寒流」定義

極凍寒流來襲！　18縣市越晚越冷下探6℃

極凍寒流來襲！　18縣市越晚越冷下探6℃

乾空氣提早南下　賈新興：降雪範圍縮小「合歡山迎冰霰」

乾空氣提早南下　賈新興：降雪範圍縮小「合歡山迎冰霰」

8℃極凍寒流倒數！　下周估有「冷氣團」接力

8℃極凍寒流倒數！　下周估有「冷氣團」接力

關鍵字：

氣象彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

音樂節安檢竟是摸下體　女怒控：太過分

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

抗議偵辦高虹安？民進黨旗被高掛北檢

兒子說「帶虎斑回家」卻不見貓影

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面