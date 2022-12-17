準備出國先來山頂鳥治裝！超狂週年慶「買衣送衣」

▲11/16～1/20山頂鳥HILLTOP週年慶開跑，看準後疫情旅遊熱潮再起，直接祭出「買衣送衣」優惠。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／綜合報導

國門解禁後，終於可以開始一一完成這幾年沒能實現的旅遊清單，看著身邊的朋友在冷冽的冬季依舊熱血沸騰出國「追雪」，自己也開始默默安排起出國行程，不過，在出國之前，可得好好檢視一下自己的行頭！太久沒出國，都快忘記其他國家的冬天有多冷，台灣知名機能服飾品牌山頂鳥HILLTOP週年慶開跑，看準後疫情旅遊熱潮再起，直接祭出「買衣送衣」優惠，挺你出國旅遊，還有滿額好禮送給你。

▲11/16～1/20週年慶期間，到山頂鳥HILLTOP實體門市還可享有滿額贈好禮的優惠，消費滿一萬元就送17L多功能後背包、消費滿兩萬元贈旅行兩用袋、消費滿三萬元則可將蔬果研磨機和羽絨小薄被帶回家。



近年「凹豆風」大起，不管是日常生活、朋友出遊、戶外踏青、露營野炊，機能性服飾都能滿足你的外出需求，各大機能服飾品牌也紛紛推陳出新，山頂鳥HILLTOP以提供高質感的戶外機能產品為核心，致力開發符合消費者需求，並能適合不同氣候的機能服飾，在羽絨服的研發及設計上更是在穩固品質的同時積極創新，讓同時注重戶外運動與都會休閒生活的新世代愛不釋手，11/16～1/20週年慶活動期間，前往山頂鳥HILLTOP實體門市消費，購買指定GORE-TEX外套就送可銜接式內件，內外兼顧還能省荷包。

▲▼11/16～1/20週年慶活動期間，前往山頂鳥HILLTOP實體門市消費，購買指定GORE-TEX外套就送可銜接式內件，內外兼顧還能省荷包。



GORE-TEX科技在戶外活動愛好者的圈子內一直都備受推崇，GORE-TEX薄膜技術可為內裡提供防護，保持布料乾爽，亦可達到防風、防水、透氣的功用。近年功能衣蔚為潮流，各品牌防風防水衣著紛紛搶市，然而他牌透氣度不足，許多消費者體驗經驗不佳，天熱或運動流汗便感到悶熱黏膩，GORE-TEX則是兼顧防風防水與高透氣度，提供絕佳舒適度，任何氣候都適合穿著，即便是登山、健行、自行車等易流汗的活動，都能冬暖夏涼自在穿著。此外，因應戶外活動氣候多變的需求，GORE-TEX還可搭配其他銜接內件外套，雙重保暖、穿法多變，例如寒流來襲時或登百岳高山，可內搭羽絨外套或是刷毛外套，其中羽絨材質精選健康保暖的備長炭羽絨，不僅擁有絕佳吸濕除臭的能力，還能在短時間內快速提升體溫，再也不擔心寒流來襲。凹豆咖都知道，戶外休閒總是大包小包，上山下海溫差大，外套時常需要穿穿脫脫，但拿在手上十分不便，GORE-TEX貼心提供專屬收納袋，輕巧便利，無論去到哪裡都可以隨身攜帶，換季收納也很實用。

▲▼購買指定GORE-TEX外套就送可銜接式內件，內外兼顧。



▲▼GORE-TEX兼顧防風防水與高透氣度，提供絕佳舒適度，任何氣候都適合穿著，即便是登山、健行、自行車等易流汗的活動，都能冬暖夏涼自在穿著。



11/16～1/20週年慶期間，到山頂鳥HILLTOP實體門市還可享有滿額贈好禮的優惠，消費滿一萬元就送17L多功能後背包、消費滿兩萬元贈旅行兩用袋、消費滿三萬元則可將蔬果研磨機和羽絨小薄被帶回家，適合揪家人、親朋好友一起前往山頂鳥治裝，為出國旅行超前部署之餘，還能帶回額外好禮，一舉多得。

▲▼週年慶超划算！快揪家人、親朋好友一起前往山頂鳥治裝，為出國旅行超前部署之餘，還能帶回額外好禮，一舉多得。

後疫情時代，對旅遊的看法與過去大不相同，生活方式也有了很大的轉變，好不容易迎來解禁時刻，無論要去哪都需要做好萬全準備，行李也要以最少的空間發揮最大的效用，與其帶一堆衣服，不如選擇機能佳、可適應多種氣候的服飾，如同山頂鳥HILLTOP品牌故事中創辦人所說：「什麼樣的服飾，才能真正滿足消費者在不同天候與環境下的需求？」運用高科技材質將流行和機能緊密結合，就是符合現代人需求的解方，高品質的機能服飾也讓消費者能「說走就走」，上山下海一件搞定。