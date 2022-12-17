　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

準備出國先來山頂鳥治裝！超狂週年慶「買衣送衣」

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲11/16～1/20山頂鳥HILLTOP週年慶開跑，看準後疫情旅遊熱潮再起，直接祭出「買衣送衣」優惠。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

國門解禁後，終於可以開始一一完成這幾年沒能實現的旅遊清單，看著身邊的朋友在冷冽的冬季依舊熱血沸騰出國「追雪」，自己也開始默默安排起出國行程，不過，在出國之前，可得好好檢視一下自己的行頭！太久沒出國，都快忘記其他國家的冬天有多冷，台灣知名機能服飾品牌山頂鳥HILLTOP週年慶開跑，看準後疫情旅遊熱潮再起，直接祭出「買衣送衣」優惠，挺你出國旅遊，還有滿額好禮送給你。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲11/16～1/20週年慶期間，到山頂鳥HILLTOP實體門市還可享有滿額贈好禮的優惠，消費滿一萬元就送17L多功能後背包、消費滿兩萬元贈旅行兩用袋、消費滿三萬元則可將蔬果研磨機和羽絨小薄被帶回家。

近年「凹豆風」大起，不管是日常生活、朋友出遊、戶外踏青、露營野炊，機能性服飾都能滿足你的外出需求，各大機能服飾品牌也紛紛推陳出新，山頂鳥HILLTOP以提供高質感的戶外機能產品為核心，致力開發符合消費者需求，並能適合不同氣候的機能服飾，在羽絨服的研發及設計上更是在穩固品質的同時積極創新，讓同時注重戶外運動與都會休閒生活的新世代愛不釋手，11/16～1/20週年慶活動期間，前往山頂鳥HILLTOP實體門市消費，購買指定GORE-TEX外套就送可銜接式內件，內外兼顧還能省荷包。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼11/16～1/20週年慶活動期間，前往山頂鳥HILLTOP實體門市消費，購買指定GORE-TEX外套就送可銜接式內件，內外兼顧還能省荷包。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

GORE-TEX科技在戶外活動愛好者的圈子內一直都備受推崇，GORE-TEX薄膜技術可為內裡提供防護，保持布料乾爽，亦可達到防風、防水、透氣的功用。近年功能衣蔚為潮流，各品牌防風防水衣著紛紛搶市，然而他牌透氣度不足，許多消費者體驗經驗不佳，天熱或運動流汗便感到悶熱黏膩，GORE-TEX則是兼顧防風防水與高透氣度，提供絕佳舒適度，任何氣候都適合穿著，即便是登山、健行、自行車等易流汗的活動，都能冬暖夏涼自在穿著。此外，因應戶外活動氣候多變的需求，GORE-TEX還可搭配其他銜接內件外套，雙重保暖、穿法多變，例如寒流來襲時或登百岳高山，可內搭羽絨外套或是刷毛外套，其中羽絨材質精選健康保暖的備長炭羽絨，不僅擁有絕佳吸濕除臭的能力，還能在短時間內快速提升體溫，再也不擔心寒流來襲。凹豆咖都知道，戶外休閒總是大包小包，上山下海溫差大，外套時常需要穿穿脫脫，但拿在手上十分不便，GORE-TEX貼心提供專屬收納袋，輕巧便利，無論去到哪裡都可以隨身攜帶，換季收納也很實用。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼購買指定GORE-TEX外套就送可銜接式內件，內外兼顧。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼GORE-TEX兼顧防風防水與高透氣度，提供絕佳舒適度，任何氣候都適合穿著，即便是登山、健行、自行車等易流汗的活動，都能冬暖夏涼自在穿著。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

11/16～1/20週年慶期間，到山頂鳥HILLTOP實體門市還可享有滿額贈好禮的優惠，消費滿一萬元就送17L多功能後背包、消費滿兩萬元贈旅行兩用袋、消費滿三萬元則可將蔬果研磨機和羽絨小薄被帶回家，適合揪家人、親朋好友一起前往山頂鳥治裝，為出國旅行超前部署之餘，還能帶回額外好禮，一舉多得。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼週年慶超划算！快揪家人、親朋好友一起前往山頂鳥治裝，為出國旅行超前部署之餘，還能帶回額外好禮，一舉多得。

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼山頂鳥門市業配。（圖／記者黃克翔攝）

後疫情時代，對旅遊的看法與過去大不相同，生活方式也有了很大的轉變，好不容易迎來解禁時刻，無論要去哪都需要做好萬全準備，行李也要以最少的空間發揮最大的效用，與其帶一堆衣服，不如選擇機能佳、可適應多種氣候的服飾，如同山頂鳥HILLTOP品牌故事中創辦人所說：「什麼樣的服飾，才能真正滿足消費者在不同天候與環境下的需求？」運用高科技材質將流行和機能緊密結合，就是符合現代人需求的解方，高品質的機能服飾也讓消費者能「說走就走」，上山下海一件搞定。

ET快訊
全球最大圓柱水族箱爆了！　滿街死魚
熊好券只到明天！　他趕出「店家地圖」神炸
男大生打工偷20支iPhone！　每支賣2萬慘了
好市多新規定曝光！沒更新不能結帳　會員火大了
法國不妙！　冠軍賽前5人倒下
快訊／寒流鋒面夾擊！　4縣市豪大雨特報
高雄12人求職被逼吃排泄物！　5惡徒還自製刑具
手腳冰冷4件事別做！　嚴重恐失溫、猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雞塊、漢堡都有！　速食店「7大夯品買1送1」爽吃13天

準備出國先來山頂鳥治裝！超狂週年慶「買衣送衣」

【廣編】格蘭花格家族傳人思台之作！「福爾摩沙單桶原酒系列」第三批次限量上市

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

【廣編】白髮老是常出現？日雜11款白髮染髮劑大比拼「第一名」台灣買得到

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

涉詐助理費高虹安60萬交保　關鍵私人桌機送修未扣案

偷擠檸檬汁在睡著哥嘴裡　他被酸到臉扭曲瞬間清醒

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

高虹安晚間移送北檢不發一語

涉詐60萬立委助理費　高虹安凌晨獲交保「雙手合十」

雞塊、漢堡都有！　速食店「7大夯品買1送1」爽吃13天

準備出國先來山頂鳥治裝！超狂週年慶「買衣送衣」

【廣編】格蘭花格家族傳人思台之作！「福爾摩沙單桶原酒系列」第三批次限量上市

冬天這樣吃超療癒！統一陽光糙米漿給你滿滿溫暖

巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

【廣編】白髮老是常出現？日雜11款白髮染髮劑大比拼「第一名」台灣買得到

【廣編】時尚品味名媛款禮盒　全台口味最多最齊全的曲奇餅乾

裡面真的不是米！超Q復古米袋「打開是滿滿餅乾」　超商獨家販售

辦年貨了！超商開賣「獨家年菜、春節禮盒」　好想兔大頭側背桶超Q

季芹峇厘島脫了！大尺度泳衣「上中下全露」千人看光 嬌嗔：老公有認真

低成本資金時代成過去式　謝金河：該調整投資思維了

1日快閃優惠！住北投老爺酒店買一晚送一晚　享免費早餐、泡湯

「華燈初上」藥頭媽媽桑用LINE販毒　特調口味咖啡包吸客

外媒爆：馬斯克正在為推特尋找新投資人

大咖天后跨年演出前「故意確診」！中鏢還發炫耀文　網暴怒開罵：無腦

高雄夢時代跨年交通攻略！捷運輕軌延後收班　「這裡」有免費接駁

全球最大圓柱水族箱爆了！百萬公升海水炸出　「1500魚屍」躺滿街

浙江發現3塊隕石碎片　專家初步鑑定：有46億年歷史「與地球同齡」

樂天啦啦隊倪暄消失19天火速復工！　陷劈腿疑雲曝近況：真的很低潮

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

消費熱門新聞

超商3款咖啡新品！限時買1送1爽喝

速食店限時5天「小華堡免費送」

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食店回應

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

超商獨家復古米袋「打開是滿滿餅乾」

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

出示1畫面全台千家餐廳內用下殺75折起

Uber Eats「12月優惠碼」一次收

速食店連13天「7大品項買1送1」

超商限時3天搶喝「23元大杯美式」

超商「美式拿鐵買2送2」剩今天

更多熱門

相關新聞

Stone Island X Nike正式開賣

Stone Island X Nike正式開賣

上次Nike為了替在北愛爾蘭比賽的高爾夫選手準備服飾，特地與專門製造機能性服飾的Stone Island聯手，推出具有防風、防雨的聯名系列，如今整體的設計與品項終於公開，而下方就帶各位一覽這次的單品吧！

機能保暖褲無懼風雨　一穿就捨不得脫下

機能保暖褲無懼風雨　一穿就捨不得脫下

極度乾燥衣上怪日文？　其實沒意義

極度乾燥衣上怪日文？　其實沒意義

穿Superdry險凍斃　成衣業者爆料

穿Superdry險凍斃　成衣業者爆料

保暖機能外套　買1送1逼近5折

保暖機能外套　買1送1逼近5折

關鍵字：

山頂鳥HILLTOP機能服飾

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」

深夜震撼宣布！鴻海240億入股紫光　確定破局

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」

太玄宮打人　前學員爆料不只一次

夫妻撿女棄嬰！長大帶回男友竟是「失散兒」

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

青青600萬咖啡店「開1年歇業頂讓」！官方認了曝原因

好市多又出「冬季神鍋」！他一喝秒喊：再吃幾次

網紅直播嘿咻求抖內　素顏被逮畫面驚曝

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

2024最新民調出爐！侯友宜38.7%居首　全台除「一縣市」外都領先

更多

最夯影音

更多
太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐
球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

物流車出包飲料散滿地　他聽佛經後驚逃一劫！

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

挑戰15分鐘內吃3碗丼飯　女大胃王5分半完食奪冠

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

高虹安才交保...地檢署升「黨旗」　民進黨籲：儘速查明真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面