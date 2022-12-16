　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

體弱女坐博愛座「被逼讓位」　大罵可以廢了：年輕人就活該被檢討嗎

▲▼ 捷運 。（圖／記者林裕豐攝）

▲女學生體弱坐博愛座「被要求讓位」，感嘆博愛座根本是情緒勒索的最佳寫照，年輕人坐上去活該被檢討。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友抱怨，她日前因為身體狀況不佳，加上到學校後還有大考，就坐在博愛座上補眠，不料途中突然被人叫醒，要求她讓位給老人家，讓她超級不理解，她的臉色明明就很差，好不容易睡著，卻還要被挖起來，感嘆博愛座根本是情緒勒索的最佳寫照，年輕人坐上去活該被檢討。

原PO在Dcard表示，她平常早上都要搭乘捷運上學，尖峰時段因為人非常多，通常都是有位子就坐了，她日前上學時因為身體狀況不佳，加上到學校後還有大考，所以坐在博愛座稍微補眠，沒想到睡到一半突然被人叫醒，原來是一位阿姨要求她讓座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，「阿姨往開門的的地方比一比，是一個老人家一手拿著雨傘站著，而阿姨應該是看我年輕，卻還坐在博愛座上面，道德氾濫要叫我讓座給阿公」、「我超級不理解，我臉部氣色已經不是很好，而且已經睡著，卻還硬把人挖起來，旁邊有40多歲的阿姨坐著滑手機，就沒有看到被叫讓位。」

原PO形容，博愛座根本是情緒勒索的最佳寫照，而往往被檢討的都是坐在上面的年輕人，還會有道德魔人指指點點，好像年輕人坐在博愛座上，就是十惡不赦，就是活該被檢討，「早上遇到這種，真的是心情極差，以前也遇過很多次被叫起來讓座，甚至一般座位也一樣，但那些阿公阿嬤看起來明明比我還硬朗。」

▲▼捷運車廂什麼時候可以廢除博愛座　年輕人活該被檢討。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼捷運車廂什麼時候可以廢除博愛座　年輕人活該被檢討。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友認為，「有道德的人，即使是一般的椅子，也會讓給真正需要的人」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「在台灣博愛座變成一堆自私老人的特權座位，導致產生一堆人寧願站著不敢坐的病態情況，早該廢除，有道德的人，即便一般的椅子，也會讓給真正需要的人，還需要分特殊椅子嗎」、「博愛座老人不想坐，年輕人不敢坐，到底有何用」。

也有人說「我朋友天生少右小腿，每次捷運我都讓他坐博愛座，我站他前面，但很常會有老人逼他讓位，上次有個老人罵超難聽，說他是社會敗類，他直接把義肢拔起來，指著老人罵，你才是敗類」、「我是覺得不該廢除，萬一以後有人有需求，結果沒有博愛座這個東西，那麼大家可能會裝死」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照　真相曝光
醫激推：做1運動性慾爆發！　多撐1分鐘「床上再加3分鐘」
高虹安找3律師「陪偵訊19小時」　林智群：一夜噴掉90萬
快訊／不敵獵鷹3塔陣　魔獸：台灣籃球不是只有小個子
吳怡農「正妹妻」照片曝！身分是舞蹈老師　曾上綜藝節目
快訊／18縣市續發低溫特報　6地恐現「6度↓急凍低溫」
青青600萬咖啡店「歇業頂讓」　官方認了
小智引退換主角　初代夥伴出現獨漏鳥！網喊：給牠公道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18縣市持續發布低溫特報　6地恐出現「6度↓急凍低溫」

體弱女坐博愛座「被逼讓位」　大罵可以廢了：年輕人就活該被檢討嗎

迎接疫後有感復甦　桃園機場購物祭熱鬧登場！消費滿額抽、享美食、人氣歌手開唱　好吃好逛又好玩

麥當勞「1+1玉米湯」走入歷史　內行提1關鍵：回不去了

太玄宮打巴掌　前學員爆料「已非第一次」：他們是一群鬼

公教退撫新制完成立法　全教總：確保基金財務永續「避免二次年改」

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳　2人心冷離家「預言這件事」

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

陳喬恩甜告白老公「是我的理想型❤」　別放棄愛情：姐43歲才結婚，怕什麼

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

快訊／18縣市持續發布低溫特報　6地恐出現「6度↓急凍低溫」

體弱女坐博愛座「被逼讓位」　大罵可以廢了：年輕人就活該被檢討嗎

迎接疫後有感復甦　桃園機場購物祭熱鬧登場！消費滿額抽、享美食、人氣歌手開唱　好吃好逛又好玩

麥當勞「1+1玉米湯」走入歷史　內行提1關鍵：回不去了

太玄宮打巴掌　前學員爆料「已非第一次」：他們是一群鬼

公教退撫新制完成立法　全教總：確保基金財務永續「避免二次年改」

尪揹房貸！婆婆偷過戶給弟媳　2人心冷離家「預言這件事」

頂新和德致力推動文化傳承　「新藝祭」結合傳統日式文房空間

嘉明湖玩SUP　林務局呼籲：共同維護高山脆弱水域生態

黑夜撞見「紅彩球囍車」嚇壞他！貼滿詭異照...飄陰氣　真相曝光

法拉利「首款休旅」碳纖維寬體上身！Purosangue化身肌肉猛男殺爆

30歲↑哀號嫁不出去！　陳喬恩一句話「打醒大齡女」

馬來西亞「驚悚山崩」　多人罹難！

男記者請育嬰假「被長官轟出辦公室」！　半年後上工才知：鐵飯碗丟了

破解購屋攻略 3個概念比房仲更懂房市

跨世代雙強對決！　梅西大讚小老弟姆巴佩：像頭野獸

《寶可夢》小智引退...聲優「松本梨香」感性發文：小智一直在大家心中

高虹安找3律師「陪偵訊19小時」　林智群：一夜噴掉90萬

「爆乳田慎節」當選被酸嘉義沒人才　陳柏惟背書：她比想像中更有料

最貴200萬！Hyundai「電動轎跑」售價公開　折合新台幣175萬起

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

麥當勞調漲1+1移除必點飲品　網崩潰

他逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！

快訊／被太玄宮抹惡意剪輯　攝影師不忍了

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

LINE「22款貼圖全免費」！隱藏版快下載

今年入冬本島首次低溫特報！氣象局示警　18縣市急凍

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

更多熱門

相關新聞

上下班尖峰搭捷運「他罵1類人偽善」　網戰翻了

上下班尖峰搭捷運「他罵1類人偽善」　網戰翻了

一名網友氣憤表示，在通勤尖峰時段，大眾運輸工具經常人滿為患，然而有些人寧願空著博愛座，然後擋在座位前，或是狂滑手機，擋住其他人的動線，這讓他忍不住痛批是「假高尚、偽道德」，不過這番論點被大票網友轟慘，反問他「不會說借過？」

未推案重劃區旁老公寓逢低搶　250萬起「未整理」物件鍍金

未推案重劃區旁老公寓逢低搶　250萬起「未整理」物件鍍金

捷運萬大線第二期工程動工　樹林2年飆漲18.8%

捷運萬大線第二期工程動工　樹林2年飆漲18.8%

陸海空交通都在附近　「和築親親」區段條件優機能超方便

陸海空交通都在附近　「和築親親」區段條件優機能超方便

太魯閣國家公園檢討草案公布　將辦3場說明會

太魯閣國家公園檢討草案公布　將辦3場說明會

關鍵字：

博愛座檢討捷運

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

吳宗憲小女兒「首露臉登時尚雜誌」！

巴西靈媒世足預言曝「這國」註定會輸

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

KID帶孕妻飛日本一抵達就出狀況

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

陳慧琳帶13歲兒驚傳車禍！經紀人證實

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面