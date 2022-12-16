體弱女坐博愛座「被逼讓位」　大罵可以廢了：年輕人就活該被檢討嗎

▲女學生體弱坐博愛座「被要求讓位」，感嘆博愛座根本是情緒勒索的最佳寫照，年輕人坐上去活該被檢討。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友抱怨，她日前因為身體狀況不佳，加上到學校後還有大考，就坐在博愛座上補眠，不料途中突然被人叫醒，要求她讓位給老人家，讓她超級不理解，她的臉色明明就很差，好不容易睡著，卻還要被挖起來，感嘆博愛座根本是情緒勒索的最佳寫照，年輕人坐上去活該被檢討。

原PO在Dcard表示，她平常早上都要搭乘捷運上學，尖峰時段因為人非常多，通常都是有位子就坐了，她日前上學時因為身體狀況不佳，加上到學校後還有大考，所以坐在博愛座稍微補眠，沒想到睡到一半突然被人叫醒，原來是一位阿姨要求她讓座。

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原PO表示，「阿姨往開門的的地方比一比，是一個老人家一手拿著雨傘站著，而阿姨應該是看我年輕，卻還坐在博愛座上面，道德氾濫要叫我讓座給阿公」、「我超級不理解，我臉部氣色已經不是很好，而且已經睡著，卻還硬把人挖起來，旁邊有40多歲的阿姨坐著滑手機，就沒有看到被叫讓位。」

原PO形容，博愛座根本是情緒勒索的最佳寫照，而往往被檢討的都是坐在上面的年輕人，還會有道德魔人指指點點，好像年輕人坐在博愛座上，就是十惡不赦，就是活該被檢討，「早上遇到這種，真的是心情極差，以前也遇過很多次被叫起來讓座，甚至一般座位也一樣，但那些阿公阿嬤看起來明明比我還硬朗。」

▲網友認為，「有道德的人，即使是一般的椅子，也會讓給真正需要的人」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「在台灣博愛座變成一堆自私老人的特權座位，導致產生一堆人寧願站著不敢坐的病態情況，早該廢除，有道德的人，即便一般的椅子，也會讓給真正需要的人，還需要分特殊椅子嗎」、「博愛座老人不想坐，年輕人不敢坐，到底有何用」。

也有人說「我朋友天生少右小腿，每次捷運我都讓他坐博愛座，我站他前面，但很常會有老人逼他讓位，上次有個老人罵超難聽，說他是社會敗類，他直接把義肢拔起來，指著老人罵，你才是敗類」、「我是覺得不該廢除，萬一以後有人有需求，結果沒有博愛座這個東西，那麼大家可能會裝死」。

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