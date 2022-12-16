上下班尖峰搭捷運！他「見1類人」怒轟偽善　網友戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許靖騏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友氣憤表示，在通勤尖峰時段，大眾運輸工具經常人滿為患，然而有些人寧願空著博愛座，然後擋在座位前，或是狂滑手機，擋住其他人的動線，這讓他忍不住痛批是「假高尚、偽道德」，不過這番論點被大票網友轟慘，反問他「不會說借過？」

一名網友在爆怨公社直呼，台灣有個現象，真的是很虛假、偽善、噁心人，上下班尖峰時段，公車、捷運車廂很容易爆滿，遇到下雨天更是想死，「但常常可以看到道德公、道德婆，站在走道或博愛座椅前，寧可讓它空著不坐，然後擋住其他人上下車的動線，最機車的是，通常都自顧自地滑手機。」

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他接著怒道，「或許很多人只是不想被指責，『身份不符』坐博愛座，但卻沒想過這種行為只是假高尚、偽道德，如果坐下來，反而讓車廂動線更順暢了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者戴榕萱攝）

PO文一出，網友們洗版嘲諷，「所以現在站著還要挑地點就是了？」「只要說聲借過謝謝就好了」、「那你就坐阿~哪來那麼多話」、「那你怎麼不去坐？」「我就是不坐博愛座你能奈我何」、「台灣人真的很愛公審」、「說聲借過很難嗎？車廂才多大空間」。

不過，也有少數人認同原po所言，表示「認同，不坐擋路又浪費空間」、「我懂你的感受欸！遇過這種狀況，很累很想坐著休息一下，或者是要下車了，卻有人擋在座位前不動」。

事後，原po也解釋，並非指責不坐的人，而是那種自顧自地滑手機，擋住道路、座位的乘客，「有需要的人上車也常常看不到。」

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