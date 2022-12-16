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色憲兵猛推按摩師舒壓　竟自己假扮上門硬％她…還趁洗澡秒溜

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲林姓憲兵佯稱自己是按摩師，替網友玲玲到府按摩，卻趁她抵抗不了硬上，除了遭判刑外，還需賠償25萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

林姓憲兵下士假好意向交友軟體上認識的女網友玲玲（化名）推薦按摩師，拿到她的地址後，再自己假裝是按摩師，到玲玲家替她按摩，還不顧她的抵抗性侵得逞，林男遭最高法院判刑3年6月確定，玲玲並向被害人補償審議委員會申請補償金，並由台中地檢署向林男追討，法院判林須再行支付25萬元。

當時仍是憲兵指揮部下士的林姓男子，於2020年3月間，他玩交友軟體時認識了女子玲玲，積極向玲玲表示要派一位按摩師到府按摩，假好心想替她舒壓減勞，一開始玲玲雖然婉拒，但林男仍不斷苦口勸說，玲玲最後才勉為其難給出住處地址。

沒想到，下午時間按摩師依約出現，卻是林男自己假扮，上門要幫不知情的玲玲按摩，過程中要玲玲脫去上衣，利用體格優勢及密閉空間難以求救之際，以手指侵犯、並強行性交得逞，接著趁玲玲在浴室洗澡時，偷偷逃離現場。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱2人確實發生關係，但他是經過玲玲同意才做。林男還說「她有呻吟，也有點頭表示同意，還自己將屁股拱起來」，最後是因為玲玲洗澡時他不想等太久，所以先行離去。

不過玲玲供稱，「我跟被告是在網路上認識，沒有見過面，案發時我背對著被告，當時很暗沒開燈，被告沒有問我可否發生性行為，我也沒有點頭表示同意....我有拒絕被告，委婉地表達一點小反抗，被告違反我的意願就對我為性交行為，我當時很害怕受傷....因為被告看起來體格比較高大，導致我比較不敢積極反抗」。

經過幾次上訴審理後，最高法院以妨害性自主判林3年6月徒刑定讞，玲玲也向犯罪被害人補償審議委員會，申請25萬元精神撫慰金，如數支付後，由台中地檢署依犯罪被害人保護法，起訴向林男追討，台中地院也判決林須將25萬補償給地檢署，全案仍可上訴。

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