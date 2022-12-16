高虹安遭約談「便當只吃幾口」花4hrs確認筆錄　超強辯護團陪整夜

▲高虹安找的律師陳宗豪(左)與鍾維翰(右)，都是剛從檢察官轉任不到1年的刑案高手。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長當選人高虹安因涉詐立委助理費案，16日凌晨獲檢察官諭令60萬元交保，據了解，高虹安因早已預料將遭約談，整過偵訊過程大致平和，只是在某些關於助理上繳公積金的帳目問題，對自己與其他助理的認知落差感到詫異，請求給她時間思考回答。而陪同高虹安歷經長達19小時偵訊的律師團，幾乎全是剛轉職的檢察官，豪華陣容也成為另類焦點。

據了解台北地檢署15日指揮調查局從上午7點兵分8路搜索，除約談高虹安相關被告釐清案情外，重點就是搜索與助理費申領、扣繳相關的公積金帳冊，並查扣辦公室內所有電腦硬碟資料，將交由科技鑑識還原，清查是否還有未知的密帳。

而高虹安本人在搜索告一段落後，約在上午10點左右進入調查局北機站，稍作休息便在律師陪同下接受調查官訊問，晚間北機站幫忙訂了便當給當事人果腹，但高虹安似乎沒有胃口，沒吃幾口，寧願花3個小時仔細檢視自己的筆錄。

而高虹安在16日凌晨被移送北檢時，已經略顯疲態，但在檢察官開庭前，仍持續與律師商討案情，幾乎沒有休息的機會，等檢察官複訊完畢，諭知交保後，高虹安又再花了1個小時確認筆錄記載內容。

▲高虹安歷經檢調19小時偵訊後，向支持者雙手合十說：「謝謝」。（資料照／記者劉昌松攝）

據了解，高虹安對檢調提問幾乎有問必答，但在辦案人員逐一揭露其他助理的供詞要求解釋時，高虹安難掩訝異，數次請求暫停，讓她平復心情釐清思緒，最後獲得交保時，已氣力放盡，面對北檢外支持者的加油聲，只能雙手合十道謝。

另一方面，高虹安進出北檢時，也被發現陪同律師陣容堅強，從九合一大選前涉貪爆料不斷之初，高虹安就已經找律師陪同開記者會說明，並且一起到調查局遞交相關事證，其中律師陳宗豪是前台北地檢署主任檢察官，曾獲派駐金管會，擁有金融專長，15日陪同高虹安受訊的律師還有前新北地檢署主任檢察官陳建良，以及擁有20多年刑案審判經驗的前高院法官王世華。

而當初陪同高虹安開記者會的另名律師鍾維翰，是前台北地檢署黑金專組檢察官，曾獲派駐廉政署，熟悉貪瀆案件構成要件，他在15日以高虹安男友李忠庭的辯護律師身分陪同進入北機站，不過受限於3年迴避條款，在李忠庭被移送北檢後，僅由曾任新北地檢署主任檢察官的律師連思藩陪同偵訊，李忠庭最終獲得無保請回。