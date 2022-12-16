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【廣編】UNIQLO首度進軍元宇宙　三大台灣NFT藝術創作者UTme!歲末「衣」起團聚

▲▼元宇宙,UNIQLO,NFT,UTme!,台灣。（圖／業者提供）

▲UNIQLO攜手三位國際級的台灣NFT項目方，結合台灣在地民俗文化及應景節慶元素進行創作，讓台灣獨一無二的文化創造力躍上UTme!。

圖、文／UNIQLO提供

「元宇宙」2022年是網路世界中最火熱的詞彙之一，同時推動了許多台灣創作者，藉由創作多元的NFT作品在元宇宙的廣大舞台讓世界看見台灣！UNIQLO為發揚在地美好，本次也特別攜手三位國際級的台灣NFT項目方，結合台灣在地民俗文化及應景節慶元素進行創作，讓台灣獨一無二的文化創造力躍上UTme!NFT創作從此不再僅存在於元宇宙之上，首度跨越虛實來到UNIQLO，只要390元起，就能將NFT製作成獨一無二的UTme!，T恤或托特包，到任一UTme!販售店舖包含：UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店自由創作，穿上UTme!找到彼此。

UNIQLO首度攜手國際級創作者：八仙、Godpod、0x0台灣NFT項目方操刀，推出九款吸睛UTme!圖騰；其中八仙以融合傳統文化與民間習俗的元素重新詮釋，呈現東西結合、新舊並呈特色，將繽紛色彩洋溢著歡樂節慶氣氛；Godpod以心靈的力量治癒彼此為概念，在元宇宙裡將心中信仰具象化，讓每個自我找到歸屬；來自元宇宙的音樂廠牌0x0，利用無聊猿等國際級的NFT角色作為藝人，為其打造專屬歌曲、MV及周邊商品，這次跨界與UTme!合作，將NFT帶入每個人的日常生活穿搭。即日起至2023/6/4（日）在UNIQLO台北旗艦店舉辦期間限定的微型展覽，陳列三個台灣NFT項目方的設計特色。

為與台灣消費者歡慶歲末佳節，UNIQLO同步推出「Holiday暖到你心禮」活動，推出多項LifeWear明星商品限時優惠，也可選購最新推出的NFT藝術UTme!，送禮自用兩相宜；即日起不限金額消費即可索取掛繩祝福小卡，期間限量，贈完為止，還可加購暖心禮物紙袋，讓禮物更加體面；即日起至12/25（日）消費滿千元，即贈每日限量的立體聖誕樹小卡一張。

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