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逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！他討道歉：終身拒買

UNIQLO（示意圖／記者張妤瑄攝）

▲原PO被當內褲賊，氣得發文要求官方給道歉。（示意圖／記者張妤瑄攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友9月在Dcard上，以「在UNIQLO被當成竊盜嫌疑犯」為標題發文，表示8月18日下午去逛台南永康永大路店，但沒有看到喜歡的服飾，便騎車離去。8月31日卻接獲警察局來電，表示店家報案竊盜，需要原PO去做筆錄。如今收到不起訴書後，他氣得討公道「請UNIQLO給我一個正式公開的道歉！」

原PO從警方口中得知，店家指稱當天有2件男性內褲遺失，且發現有件外套前口袋有內褲標籤，調閱監視器後，發現只有原PO有接觸該外套，因此懷疑原PO撕下內褲標籤塞入，「再竊盜2件內褲。」

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對此，原PO喊冤回應，當天確實有觸摸該外套，是為了要知道材質與觸感，但根本沒有觸碰任何內褲，當然也沒有把東西塞入外套的舉動。更讓原PO無法接受的是，「店家也並未提供內褲區方面的監視器。」

最新進度是，台南地檢署以「證據不足」予以不起訴處分，原PO也再度發文痛批「請UNIQLO給我一個正式公開的道歉！將終身拒絕購買UNIQLO任何商品」，並發出2點聲明討公道，如下：

第一，為何該店一開始不願提供內褲區畫面，但總公司法務主管及公關主管卻說能夠配合，店家才說內褲區屬死角（據起訴書上得知），明明是同一家公司，卻有不同說法，我完全不能理解，請說明遇到這類案件時的SOP，該店報案人是不是在此事件處理上有瑕疵，甚至太過草率，在第一時間是否觀看完完整的監視影像。

第二，為何連任何內褲都沒有觸摸到，我卻要因為我完全沒做的事情，甚至請律師也要請假去地檢署開庭，而你們UNIQLO卻能正常營業，請問到底誰要負責我的金錢及時間損失，今天是因為你們在證據提供的方面有問題，我也認識貴公司一些員工，他們紛紛也表示不太合理，請貴公司出面說明。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO貼出不起訴書。（圖／翻攝Dcard）

不過截至出稿時間，UNIQLO尚未給予回應。日前警界人士指出，由於竊盜是公訴罪，並非告訴乃論，提告是無法私下和解撤告，一旦發生因證據力不足而不起訴處分，那提告的店家可能會面臨刑民事的責任。

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