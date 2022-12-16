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謠傳鄭運鵬進加護病房　調查局揪「境外集團」發動4層認知戰

▲▼調查局查獲境外不法集團造謠鄭運鵬進加護病房，並透過假帳號大量轉發分享，藉此帶風向發動認知作戰。（圖／調查局提供）

▲調查局查獲境外不法集團造謠鄭運鵬進加護病房，並透過假帳號大量轉發分享，藉此帶風向發動認知作戰。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

今年九合一公職選舉期間，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬曾確診新冠肺炎隔離，隨即有網路謠言說他「進加護病房」，使不少人信以為真並轉傳，調查局溯源追查，發現是「境外不法集團」利用1000多個臉書粉專與假帳號散播謠言，至少轉貼到4000個臉書社團帶風向，藉此發動認知作戰，調查局除通報社群平台依自身管理機制處理這些假帳號，並呼籲民眾審慎辨識網路訊息，確認真實性之前，切勿任意轉發。

鄭運鵬是在今年（2022年）9月底確診新冠肺炎，10月1日解除隔離後恢復競選行程，當時還被質疑仍在自主健康管理期間卻跑攤、可能成為防疫破口，網路隨即開始流傳「民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診新冠肺炎病情惡化…鄭運鵬進加護病房」等謠言，包括臉書等社群平台都能看見相關訊息。

調查局資安工作站與高雄市調查處聯手溯源追查，發現整起事件是「境外不法集團」利用4層分享架構所為，第1層以32個拋棄式假帳號在臉書、推特PO文，交給第2層「Diss纏綿」等18個臉書粉專分享，接著動用1552個假帳號大量轉發，第4層則包括被假帳號轉貼謠言的4265個臉書社團，以及誤信謠言而轉傳的網友，若繼續散布分享，規模可能達數10萬個帳號。

▲▼調查局查獲境外不法集團造謠鄭運鵬進加護病房，並透過假帳號大量轉發分享，藉此帶風向發動認知作戰。（圖／調查局提供）

▲調查局查獲境外不法集團造謠鄭運鵬進加護病房，並透過假帳號大量轉發分享，藉此帶風向發動認知作戰。（圖／調查局提供）

調查局表示，「境外不法集團」利用前述操作手法，使謠言流竄於臉書等社群平台，提高謠言的熱度與可見性，藉此帶動輿論風向，目的是對網友發動認知作戰，並深入我國社會各階層、挑起國人對立，日前約談數名轉傳分享的網友，他們都表示信以為真，事先沒查證訊息的真假。

調查局指出，「境外敵對勢力」慣用無法識別真實身分的人頭帳號，以結構化、流程化的手法，對我國國內社群大量、迅速投放假訊息，還刻意使用我方習慣用語，藉由不實的圖文訊息帶風向，意圖操弄我方疫情、政治與選情相關輿論，謠傳鄭運鵬「進加護病房」只是其中一例。

調查局呼籲國人對於網路訊息宜審慎辨識，在查證確認真實性之前，切勿任意轉發散布，希望透過大眾提升識別能力，共同阻斷假訊息散布管道，調查局也通報社群平台，依平台的管理機制處理前述1000多個造謠假帳號。

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