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大陸 大陸焦點 特派現場

鍾南山：新冠肺炎應改叫「新冠感冒」　感染Omicron並不可怕

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲鍾南山。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸放寬防疫後，官方專家不斷宣傳確診並不可怕的觀念，大陸中國工程院士鍾南山甚至在一場演講上指出，Omicron病毒的致死率已經相當於流感，目前實際上也多為上呼吸道感染，不存在肺炎症狀，「新冠肺炎」應改稱「新冠感冒」。

鍾南山15日出席「全國高校抗疫大講堂」，他提到，今年9月以来，無症狀感染者佔感染人數比例越來越高，無症狀感染者不能視作正式患者，而且無症狀感染者與後遺症之間無顯著相關。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

鍾南山說，Omicron變異非常快，位點總突變率達到96.4%，已接近飽和，突變越多，對疫苗抵抗力越強，但致病力也越來越弱，動物實驗表明，Omicron感染集中在上呼吸道上皮，對宿主危害性明顯降低，「Omicron到目前為止感染並不可怕，絕大多數在7到10天內完全恢復。」

鍾南山也特別提及，自己的孫女也得了新冠，3天就恢復了，「年紀小可能恢復更快。」

鍾南山還說，2009年世界範圍內爆發A型H1N1流感，中國約有12萬人患上此病，死亡率大約是0.6%，已經相當高了，現在致死率0.1%左右的Omicron約等於普通季節性流感。」

鍾南山強調，因為已經不存在肺炎症狀，所以現在已經不適合叫「新冠肺炎」了」，現在發展到的階段實際上是新冠上呼吸道感染，或者簡單說就叫「新冠感冒」。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

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