懷疑他劈腿...10度潑漆砸車　「縱火險自焚」恐怖前女友下場慘

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區一對情侶去年分手，因王姓女子懷疑有第三者介入，分手後不斷到前男友林男家潑漆、砸車，次數高達10次。林男不堪其擾申請保護令，沒想到今年2月19日，王女直接帶著汽油桶到林男家縱火，過程差點引火自焚，林男親友在臉書揭露她的失序行為，並質疑保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎？王女事後被檢、警逮捕、起訴，法院審理後，依殺人未遂罪判處她徒刑5年6月。

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案起因於受害林男親友在社團PO文指出，住在大寮中庄的林男與王女曾是男女朋友，但在分手後，王女多次到林男住處潑漆、砸車，林男已經申請保護令維護居家安全，然而王女完全無視保護令，持續潑漆、砸車。

今年2月19日凌晨，王女更直接到林男住家縱火，脫序行為不斷上演，好在隔壁鄰居及時發現報警，否則後果不堪設想。親友質疑「難道受害者只能每天過著提心吊膽的日子嗎？保護令對恐怖情人來說只是一張紙嗎？」

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

林園分局調查指出，52歲的王女與48歲的林男曾是男女朋友，去年分手後，王女不斷做出騷擾行為，先前砸車、噴漆、潑漆等行為，前後共有10次，警方後來通知王女到案說明，但王女否認犯案，後續透過監視器比對身形以及王女頭髮上的燒灼痕跡，仍依照殺人未遂、違反保護令、恐嚇危害安全等罪嫌將她移送偵辦，檢方依法起訴後，將王女預防性覊押及強制治療。

▲高雄恐怖前女友分手後放火報復，還10度潑漆、砸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

法院審理時，王女辯稱沒有要殺人、燒燬住宅及恐嚇的意思，當時只是情緒不佳，但法官根據監視器畫面及相關事證，認定王女犯行明確，殺人未遂罪部分判處她徒刑5年6月，違反保護令和恐嚇危害安全罪部分則判處徒刑5月，得易科罰金，全案可上訴。