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學甲濕地8隻傷癒黑琵　朱健明呼籲鳥友加強協尋

▲鳥友林欽若在台南市府安路鹽水溪出海口魚塭找到編號N18傷癒返台度冬黑琵。（鳥友林欽若拍攝）

▲鳥友林欽若在台南市府安路鹽水溪出海口魚塭找到編號N18傷癒返台度冬黑琵。（鳥友林欽若拍攝）

記者林悅／台南報導

台南市農業局保育科長朱健明，12日在學甲濕地生態園區，呼籲加強協尋8隻傷癒黑面琵鷺，是否再度飛回台灣度冬，歡迎大家一起來關心黑面琵鷺的保育成果。

保育科長朱健明表示，「2022黑面琵鷺保育季」啟動尋找台南市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，已經尋獲T85、N18、N20等3隻，還有8隻傷癒黑琵還沒有看到。

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農業局長李建裕指出，以【黑琵展翅、夢想翱翔 - 一起尋找傷癒黑琵】為主題的「2022黑面琵鷺保育季」，今年啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的11隻黑面琵鷺，包括109.2.26在學甲濕地野放編號T85；110.01.19在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；110.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21等共11隻，其中編號T85連續尋獲2年，今年是第3次尋找。

▲鳥友林欽若在台南市府安路鹽水溪出海口魚塭找到編號N18傷癒返台度冬黑琵。（鳥友林欽若拍攝）

保育科長朱健明說，今年的黑琵度冬嘉義、台南、高雄已經超過4000隻，編號T85黑面琵鷺，在今年11月12日被前年救護牠的台南市生態保育學會志工邱景威發現重返學甲濕地，這是牠傷癒野放後第3度回到台灣；編號N20黑面琵鷺，11月17日被吳震東鳥友在七股黑面琵鷺保護區第2賞鳥亭前棲地發現；編號N18黑面琵鷺，在11月23日被鳥友林欽若於台南市府安路七段接近鹽水溪出海口的魚塭被發現，目前只剩下8隻尚未被發現通報。

朱健明昨天在學甲濕地呼籲全台鳥友協尋T95、T97、T98、N13、N14、N17、N19、N21等8隻傷癒黑琵，還有1隻屬於黑琵阿祖級的「鳥瑞」T18，其高齡為24歲，也幫忙找尋牠的蹤跡。

農業局長李建裕及保育科長朱健明、台南市生態保育學會理事長邱仁武、副總幹事黃永豐，今天呼籲大家再加把勁努力協尋，其他8隻傷癒再度回台灣的黑面琵鷺，一起來關心黑面琵鷺的保育成果。

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