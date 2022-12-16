急凍5度！最佳追雪時間出爐　「3千公尺以上高山有機會降雪」　

▲氣象局預測周六晚間是降雪最佳時間點。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年入冬首波極冷寒流來襲，氣象局表示，北部、東北部低溫下探8度，空曠地區會再低2到3度，由於水氣提早轉乾，降雪最佳時間點將落在明天(12/17)周六晚間，各地3千公尺以上高山有降雪機會。

鋒面通過台灣東方海面，台灣水氣增加，今天(12/16)下午各地降雨明顯，大台北、基隆北海岸有局部大雨，明天(12/17)周六水氣仍偏多，各地有降雨，但雨勢不如今天明顯，周日(12/18)轉乾，僅大台北山區、中南部山區、東半部山區有零星降雨。

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▲未來一周降雨預測。（圖／氣象局）

中央氣象局技正王君賢表示，明天(12/17)受寒流影響，氣溫越晚越冷，明天晚上北部、東北部低溫降到10度，中南部14到17度，周日(12/18)清晨北部、東北部低溫在8度附近，空曠地區會再低2到3度；中南部、花東周日深夜和下周一(12/19)清晨受輻射冷卻影響，低溫7到10度，花東11到12度，下周一白天溫度逐漸回升。

至於降雪機率，王君賢表示，今晚開始到周日清晨會有下雪機會，由於這波水氣通過時溫度才下降，降雪要看水氣和溫度兩個條件配合，周六(12/17)到周日(12/18)清晨，各地3千公尺以上高山有降雪機率，中部以北2千公尺以上也不排除降雪。

王君賢指出，由於這波水氣提早轉乾，周六晚上水氣與溫度配合條件最好，周日水氣將逐漸轉乾，因此降雪最佳時間點在周六晚上，但不一定會有大範圍降雪，2千公尺以上高山有結冰結霜機會。

▲寒流溫度趨勢。（圖／氣象局）

王君賢指出，這波寒流冷空氣跟2016年霸王寒流類似，但強度沒有2016年霸王級寒流那麼強，但還是相當的冷，下周一到周二(12/19~12/20)溫度回升，下周三(12/21)冷空氣介於大陸冷氣團強度，但天氣預測較屬後期，溫度可能還會有調整，預計大陸冷氣團將影響2到3天，但後期溫度還要再觀察，評估台北溫度約14度上下。