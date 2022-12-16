高虹安25日能順利就職？　柯建銘笑呵呵：都交保了還問白癡問題

記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安深陷立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。民進黨團總召柯建銘曾預言，高虹安當選是自我毀滅開始，媒體16日追問柯建銘是否神預言，他僅回應，不要見縫插針，尊重司法。對於高25日是否能順利就職？柯建銘笑稱，「當然可以啊，你們問白癡問題，人家都已經交保了還在問，哈哈哈。」

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）



高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組15日兵分8路搜索約談，而高虹安也於15日上午10時許赴北機站約談，並於深夜零時移送北檢複訊，歷經19小時馬拉松偵訊，直到今晨5時10分才依貪汙治罪條例諭令60萬元交保候傳，全案也由「他」字案正式轉為「偵」字案，意味著高虹安處境十分不樂觀，是否會對高虹安就職造成影響，外界都在關注。

而柯建銘九合一選舉時曾預言高虹安若當選，「是自我毀滅開始。」如今高虹安遭檢調大動作搜索，媒體16日追問是否神預言，柯建銘僅回應，不要見縫插針，只有一句話，尊重司法。至於民進黨是否有佈局新竹市長補選？柯建銘表示，「沒有這回事好不好」。

對於高虹安是否能在25日順利就職新竹市長？柯建銘笑稱，「當然可以啊！你們問白痴問題，人家都已經交保了還在問，哈哈哈。」

▲柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）