高虹安60萬交保候傳　綠委籲誠實以對：爭取未來換取緩刑機會

▲高虹安。（圖／記者陳凱力攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安立委助理費案，16日檢方複訊後，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，立委許智傑建議，就目前媒體暴露的證據來看，高虹安的確蠻危險，建議把辦公室用到公款的部分清算，誠實面對，爭取未來換取緩刑的機會。

高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組15日兵分8路搜索約談，而高虹安也於15日上午10時許赴北機站約談，並於深夜零時移送北檢複訊，歷經19小時馬拉松偵訊，直到今晨5時10分才依貪汙治罪條例諭令60萬元交保候傳，全案也由「他」字案正式轉為「偵」字案，是否會對高虹安就職造成影響，外界都在關注。

許智傑指出，看媒體曝露出來的證據，高虹安的確是蠻危險、涉案的機會蠻大，建議把辦公室用到公款的部分先清算、還給國家，爭取未來換取緩刑的機會。

對於藍營指控這是「國家機器」追殺，許智傑表示，檢調單位何時調查、如何偵辦，政黨無法干涉，證據看起來確實涉案機會蠻大，高虹安應該誠實面對，不承認的話恐怕後續問題更大。

對於高虹安未辭立委是為保護傘？許智傑指出，這當然也是原因之一，她很快就會就職，就職時還是要辭職（立委），希望她趁這幾天趕快整理資料，把該還給國家的數目清算好。

立委林俊憲表示，就讓司法做司法該做的事，每一個人都有人權，任何司法調查都尊重，不可能也不會有政治力介入，台灣政治人物牽扯到司法問題就說是政治迫害、司法不公，司法此時也要展現出辦案能力、儘速查明，若是清白也要還她清白。

對於高虹安助理費案是否衝擊2024總統大選？立委郭國文表示，高虹安是民眾黨唯一的縣市首長當選人，現在卻淪為貪汙案被告，還有論文、市政問題，勢必很難抽身協助柯文哲輔選作業，即便柯文哲還是一心想做春秋大夢，但過程中難免跌跌撞撞，自己不看好會形成三足鼎立局勢。

