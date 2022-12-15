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3鬥牛犬暴走「咬殺鄰居」！他生殖器遭啃爛　血濺滿地慘死

▲▼美國鬥牛犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲泰國驚傳鬥牛犬殺人，咬爛死者生殖器，他濺血滿地慘死。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

文／鏡週刊

泰國烏隆府近日發生一起鬥牛犬攻擊人類的事件，有3頭有人飼養的鬥牛犬，在主人未注意的狀態下，開門上街，並攻擊一名住在附近的47歲男子，導致男子身上多處嚴重咬傷，生殖器甚至被啃爛。雖然男子被附近民眾發現並緊急送醫，但最終仍傷重不治身亡。

據泰國《Sanook》報導，事發在本月14日晚間8點多，這名47歲男子當時到住家附近的一間商店買蠟燭，之後男子從商店回家的途中，遭到3隻鬥牛犬攻擊。鬥牛犬發狠狂咬男子，褲子幾乎都被犬隻咬破，甚至生殖器也遭啃爛，男子痛不欲生驚聲尖叫。

隨後附近民眾聽到尖叫聲，立刻出來查看，據悉後來狗主也發現不對勁，立刻衝出來，並試圖帶走3頭暴走的鬥牛犬。之後男子在民眾和親屬的協助下送醫，但男子仍傷重不治身亡，鄉民們回到事發現場，發現滿地濺血，相當怵目驚心。

報導指出，外界猜測可能是飼主沒有鎖好家門，讓鬥牛犬輕輕鬆鬆自行開門離家，最後演變成上街攻擊人。據悉56歲的狗主承認錯誤，並願意負起責任，他稱養這些鬥牛犬已經兩年，但過去沒有發生過攻擊他人的事件，他也難過地說：「沒有人會願意發生這種事情，我不會再養這些鬥牛犬了，讓專業的人去處理。」

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