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泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

▲▼ 泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 泰國國王瓦吉拉隆功與長公主帕差拉吉帝雅帕。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國國王瓦吉拉隆功（拉瑪十世）的女兒、現年44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）驚傳遛狗慢跑時突然心臟病發作，雖然經過緊急送醫搶救、裝上葉克膜維持生命，其狀態仍然不算樂觀。儘管泰王得知消息後立刻搭乘直升機前往探視，但稍早泰國皇室仍發佈聲明證實其失去意識。

根據《每日鏡報》，長期關注泰國皇室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）於14、15日在推特引述多名泰國皇室消息人士的說法，表示泰國長公主帕差拉吉帝雅帕先前在曼谷東北方考艾國家公園遛狗慢跑，卻意外心臟病發作，旋即送往巴衝那那醫院（Pak Chong Nana Hospital）實施數小時的心肺復甦術。

馬歇爾透露，目前帕差拉吉帝雅帕狀態十分不樂觀，透過葉克膜維持生命跡象，稍早他更在推特表示，內部人士證實長公主已經逝世，但皇室尚未證實訊息真偽；不過直到20分鐘後，泰國皇室旋即發表聲明，證實長公主目前已經失去知覺，但並未說明是否為死亡。

據悉，帕差拉吉帝雅帕是拉瑪十世、宋詩哇麗之間唯一的女兒，曾擔任過泰國駐奧地利大使，目前擔任檢察官，具有繼承王位的資格，被外界認為可能是未來的泰國女皇。

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