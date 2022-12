泰國長公主驚爆失去意識　王室最新聲明曝光

▲ 泰國國王瓦吉拉隆功與長公主帕差拉吉帝雅帕。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

泰國國王瓦吉拉隆功(拉瑪十世)的女兒、現年44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕公主(Princess Bajrakitiyabha)驚傳遛狗慢跑時突然心臟病發作,雖然經過緊急送醫搶救、裝上葉克膜維持生命,其狀態仍然不算樂觀。儘管泰王得知消息後立刻搭乘直升機前往探視,但稍早泰國皇室仍發佈聲明證實其失去意識。

根據《每日鏡報》,長期關注泰國皇室動態的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)於14、15日在推特引述多名泰國皇室消息人士的說法,表示泰國長公主帕差拉吉帝雅帕先前在曼谷東北方考艾國家公園遛狗慢跑,卻意外心臟病發作,旋即送往巴衝那那醫院(Pak Chong Nana Hospital)實施數小時的心肺復甦術。

⚠️ Palace statement just released about Princess Bajrakitiyabha. It confirms she lost consciousness yesterday but fails to reveal she has died. pic.twitter.com/iFnQ4Fws2z

⚠️ BREAKING — Thailand’s Princess Bajrakitiyabha has been pronounced dead by doctors, palace sources say. No official announcement has yet been made by the monarchy or regime. pic.twitter.com/tnM2X2Xiqo