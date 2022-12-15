阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開　黃金觀景期可到跨年

▲小笠原觀景平台的臺灣紅榨楓約紅4成。（圖／林務局嘉義管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日中南部迎來入冬後東北季風，早晚明顯轉涼，林務局嘉義林區管理處所轄阿里山國家森林遊樂區清晨低溫下探，豐富水氣及日夜溫差大，為變色葉植物染上綠黃橙紅豐富色彩。阿里山國家森林遊樂區內目前楓紅約4成，如冷氣團持續發威，預計可賞楓到跨年。

▲小笠原觀景平台林下常可見帝雉出沒。（圖／林務局嘉義管理處提供）

遊樂區目前推薦觀葉景點包括小笠原觀景平台（臺灣紅榨楓）、慈雲寺（銀杏）、大客車迴轉區前方斜坡（青楓）及祝山平台（臺灣紅榨楓、青楓）。

▲祝山觀日平台的臺灣紅榨楓落葉。（圖／林務局嘉義管理處提供）

另外特別推薦阿里山的「蕨」色，位於雲霧帶的阿里山國家森林遊樂區，地形四面環山，園區經年潮濕，蕨類、苔蘚、蘭科植物極為豐富，遊樂區著名景點「象鼻木」因附生蕨類轉黃紅色，成了棕色長毛象，十分吸睛；沼平公園往姊妹潭、木蘭園檜木林下，可發現各種蕨類，遊客不妨放慢腳步、靠近一點，觀察苔蘚蕨類的微觀世界。





▲大型車迴轉區前方邊坡青楓變色葉值得期待。（圖／林務局嘉義管理處提供）

阿里山國家森林遊樂區為嘉義縣阿里山鄉最高的山城，遊樂區內「食宿遊購行」等機能一應俱全，目前恰逢著名的「阿里山茶」冬茶產期，金宣、烏龍、紅茶各有特色，在遊樂區品嚐用極佳的山泉水質沖泡的茗茶、欣賞山嵐楓紅美景。由林管處輔導認證的「阿里山生態旅遊協會」每天上午9點於旅客服務中心提供固定出發的阿里山國家森林遊樂區的導覽解說服務，不限人數多寡，每日出發，三小時遊程推廣期間每人150元（12歲以下免費），由在地解說員帶您深度認識阿里山及變色葉植物。活動詳情請見或FB搜尋「阿里山生態旅遊」。

▲象鼻木因蕨類變色，變成棕色長毛象。（圖／林務局嘉義管理處提供）