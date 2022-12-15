玩「彈弓椅」噴射瞬間繩子斷了！2乘客吊掛空中狂晃　恐怖畫面曝

▲ 海德公園聖誕節活動的彈弓椅遊樂設施發生意外。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦海德公園聖誕活動現場的遊樂設施發生恐怖意外，2名乘客坐上刺激的「彈弓椅」，射向空中瞬間一邊繩索竟應聲斷裂，導致座椅噴向另外一邊，當場撞上一旁的柱子，乘客懸掛在半空中不斷搖晃，目睹意外的遊客也飽受驚嚇。

《每日郵報》報導，海德公園每年舉行大型聖誕活動「冬季仙境」（Hyde Park Winter Wonderland），除了市集、表演以外也有許多遊樂設施，包括刺激的彈弓椅（Slingshot Ride），這種遊樂設施會以高速將坐在球狀座艙的乘客噴射到空中，就像彈弓一樣。

Winter wonderland slingshot fail pic.twitter.com/u8Ai7Q6YCI — ALBY LAD (@AlbyLad_) December 15, 2022

但社群媒體瘋傳的影片可見，這座遊樂設施14日晚間發生事故，畫面中2名男乘客坐在座艙內，設施啟動後座艙從地面被拉起，過沒幾秒向空中彈射，但座艙馬上就向左偏移，原來座艙右邊繩索斷裂，只剩下左邊繩索連接在柱子上，導致座艙被拉向左邊，直直撞上柱子，發出「砰」的巨響，懸掛在空中不斷旋轉搖晃，令目睹過程的遊客嚇得髒話連連。

其他網友拍下的畫面可見，工作人員在事發後封鎖遊樂設施，疏導遊客離開，也有消防車到場。據目擊者說法，2名乘客脫困後被送往醫院，但目前狀況不明，倫敦消防當局及冬季仙境主辦單位也尚未回應。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》