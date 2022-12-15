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自行車事故攀升！今年8個月內1.35萬人傷亡　「比去年同期高」

▲瑞三鑛業整煤廠,瑞猴自行車道,猴硐舊隧道口的石砌拱圈,穿越猴硐舊隧道群後還可與火車同行。（圖／新北市觀旅局提供）

▲國人騎自行車風氣盛，立委要求公路總局提升行車安全。（資料圖／新北市觀旅局提供）

記者李姿慧／台北報導

公路總局耗資28.3億元推動環島自行車升級及路線整合計畫，其中明(112)年將編列10.8億元，不過立委李昆澤表示，今(111)年1月到8月自行車事故導致1.35萬人傷亡，其中158人死亡，皆比去年同期高，要求改善和精進。公路總局表示，針對省道自行車行車空間及安全面向都會加強。

公路總局推動「環島自行車升級暨多元路線規劃整合推動計畫」，109年到113年總經費為28.3億元，112年編列10億8844萬元。

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不過立委李昆澤質疑，過去推動自行車友善路網，硬體設備尚未完備，交通秩序也未完整建立，自交通部統計，111年1月到8月自行車事故導致1萬3518人傷亡，其中158人死亡，1萬3357人受傷，皆高於去(110)年同期，要求公路總局提出相關降低自行車事故以及路線精進報告。

李昆澤指出，相關自行車路線號誌和標誌不清楚，造成自行車這麼多傷亡，但騎自行車從事戶外運動民眾越來越多，要求要加強改善。

對此，公路總局局長陳文瑞表示，目前自行車路線連接到風景區管理處，這幾年也串聯到縣市政府自行車道；至於安全部分，若非走自行車專用道路，而是走到省道上，提供給自行車空間包括路面平整、護欄、指標、標線、安全空間和路肩等面向都會加強。

陳文瑞表示，交通部運研所也有針對自行車事故進行相關分析，提升自行車安全部分，交通部各單位未來會做相關加強。

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