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用路人小心！明年罰款增14.2億元　「車禍死亡115年降至2413人」

▲▼清明節連假，大武分局於各風景區人、車聚集易壅塞地點及路段，執行定點及機動交通疏導並加強取締違規。（圖／大武分局提供，下同）

▲明天交通違規罰款預算增加14.2億元。（資料圖／大武分局提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(12/15)審查公路總局預算，明(112)年編列罰鍰預算收入47.9億元，比今(111)年增加14.2億元，立委質疑靠提高罰改善交通不夠，應對交通違規和車禍死傷訂定減少3%或5%目標。交通部政務次長陳彥伯表示，新一年訂定肇事件要比前一年降低5%，115年要下降至2413人。

交通事故居高不下，今年1月到9月已有2293人死亡，創10年新高，立委邱臣遠日前質疑依比例推估全年車禍死亡恐突破3千人，交通部改善目標確定跳票。

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立法院交委會今審查公路總局預算，其中「公路及監理業務管理」預算編列63億7631萬5千元，促進交通秩序，其中112年編列罰金預算47億元9514萬4千元。

立委李昆澤表示，公路總局提高罰鍰預算想藉此改善交通秩序，112年編列罰款預算47億元9514萬4千元，較111年度罰款預算增加14億241萬4千元，顯見公路總局對交通違規改善毫無信心，罰鍰作為解決交通違規主要手段是不夠的，應針對各地主要路口車流車禍以及相關違規狀況，必須能夠數據化建立模型，找出危險因子和樣態，作為交通秩序改善依據。

▲▼立法院交通委員會。（圖／記者李姿慧攝）

▲立法院交通委員會今審查公路總局預算。（圖／記者李姿慧攝）

李昆澤強調，罰鍰仍是交通部處理交通秩序重要基礎，但交通違規或車禍頻傳，不僅是國內民眾感受，也是國際旅客和國際媒體的主要批評，對民眾的交通安全，是交通部最重要職責，應訂定量化指標和硬性目標，對違規和車禍傷亡件數要訂出減少3%或5%目標，否則報告一直寫，但交通無法改善，民眾無法接受。

針對明年違規罰款預算提高14.2億元，公路總局局長陳文瑞表示，112年罰鍰預算增加14億元，主要增加的並非交通違規罰鍰，因今年度金管會修正強制險保險法，針對未投保強制險汽機車，過去攔檢發現未投保才開罰，但許多車輛有在行駛，卻僥倖沒有投保強制險，肇事用特別補償基金賠償，為提高投保率因此修法，若交通違規遭照相舉發也可一併開罰，加強民眾投保率，年度違規罰款也會增加。

交通部政務次長陳彥伯表示，針對交通安全近來不管國內外都引起廣泛討論，交通部和行政院以下各單位都積極想對違規行為調整，對道安也訂定剛性標準，每年交通事故要較前一年下降5%，目標115年交通事故死亡人數要下降到2413人。

陳彥伯強調，針對路口改善，包括交通部和內政部都有檢視交通安全易肇事路段並篩選出來改善，包括鄰近學校路口也會做，並用大數據分析，每個月掃描各縣市肇事情況和地點，多管齊下，改善交通安全。

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公路總局罰鍰肇事死亡車禍預算立法院交通委員會

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