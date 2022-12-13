奪命影片曝！五楊高架貨車急煞失控　大迴轉與客運對撞駕駛不治

記者蔡怡萍／綜合報導

國道1號五楊高架北向51公里處12日傍晚發生1部小貨車、與1部國光客運大客車碰撞事故，68歲貨車駕駛送醫後搶救不治，客運駕駛受輕傷，客運上7名乘客接駁送離，而後方行車紀錄器影像也將過程拍攝下來，可見事故發生當下一旁還有許多車輛，差點受到波及，相當驚險。

▲客運緊急煞車冒出大量白煙，但仍來不及與貨車發生撞擊。（圖／記者爆料網）



從畫面可見，原本都正常行駛在五楊高架上，但小貨車駕駛疑似未注意前方出現壅塞、急踩煞車，導致車輛失控，先是往右偏移再緊急拉回，接著卻直直衝往左邊護欄，行駛而來的國光客運見貨車闖入車道、急踩煞車冒出大量白煙，但仍是來不及，迎面與貨車發生猛烈撞擊，將貨車撞到旋轉1圈半才停下，2車車頭都嚴重毀損，首當其衝的貨車駕駛也當場失去呼吸心跳。

▲2車車頭全毀，貨車駕駛傷重不治。（圖／記者爆料網）



國道警方表示，陳男當時駕駛小貨車行經國道1號五楊高架北向51公里，行駛在外側車道遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車後車輛失控，往左與高乘載車道賴男駕駛的國道客運發生碰撞，陳男當場受困於駕駛座，經警消救出後呈現OCHA送林口長庚醫院急救，但急救無效，經醫師宣告死亡。

▲國道1號五楊高架北向51公里處12日傍晚發生一起死亡車禍。（圖／桃園市政府消防局提供）



至於國道客運賴姓駕駛則為輕傷，事後一併送林口長庚醫院，車上7名乘客已接駁離開，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

