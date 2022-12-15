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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被指是民進黨臥底「與柯建銘談好前金後謝」　林耕仁告吳子嘉等人

▲被指「爽包2.3億工程、與柯建銘談好前金後謝」　林耕仁開吉。（圖／記者陳凱力攝）
▲林耕仁說，針對自己被抹黑一事，將採法律行動。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

2020大選剛結束，代表國民黨參選新竹市長的林耕仁今日在議會黨團總召陳治雄、議員陳慶齡陪同下召開記者會。林耕仁表示，選前面對同志的背叛與棄保操作，依然奮戰到底，然而選舉結束，身邊的夥伴以及個人持續遭受惡意攻訐，甚至指控其競選團隊、黨團總召陳治雄「向柯建銘買資料打高虹安」，林耕仁說這背後目的就是為了「合理化背叛黨的行為」。他並喊話黨中央，針對選舉過程違反黨紀的黨員，「不能當作沒看見」。

林耕仁首先感謝所有情義相挺、始終站在身邊的每位朋友，然而選舉過後，至今仍有許多因為力挺他卻不斷遭受謠言惡意攻擊的夥伴，他除深表歉意之外，更必須站出來針對這些惡意的謠言提出澄清與譴責。

▲被指「爽包2.3億工程、與柯建銘談好前金後謝」　林耕仁開吉。（圖／記者陳凱力攝）

▲右起林耕仁、陳治雄、陳慶齡。

他指出，在選舉的過程中對於他的抹黑造謠，都已經進入法律程序，目前也已找到在網路上發布惡意攻擊的人士，後續也將會採取法律行動。另外，過去引用未經查證的網路資訊、對其進行攻擊的媒體人、時事評論員以及網紅等人，也已經委請律師提告，「不讓老鼠屎，髒了台灣的選舉」。

「沒想到選舉結束後，謠言沒有結束，反而興起更多的謠言」，這些內容包含「林耕仁與柯建銘關係匪淺，早就談好前金後謝，如何利益輸送」、「柯建銘給林耕仁2.3億工程，若沈慧虹當選還會再給500坪的關埔計劃區的建地」，甚至造謠陳治雄議員跟民進黨暗通款曲，花錢跟柯建銘買爆料高虹安的資料，並抹黑陳治雄，鍾淑英、蕭志潔議員與他是民進黨臥底的四人幫。

▲被指「爽包2.3億工程、與柯建銘談好前金後謝」　林耕仁開吉。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼林耕仁也喊話國民黨中央，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨？」對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，不能再當作沒看見、完全不處理。

▲被指「爽包2.3億工程、與柯建銘談好前金後謝」　林耕仁開吉。（圖／記者陳凱力攝）

林耕仁再次強調，所有對高虹安質疑的證據與資料，皆來自高虹安辦公室的吹哨者，與其他人無關。但他和團隊卻被有心人士抹黑為綠營側翼，甚至被造謠是「選假的」，這些指控不但離譜更令人感到氣憤。他提到，無論面對任何困境，始終揹著黨徽戰到底，「到底是誰丟棄這面黨徽、玩假的？」

林耕仁說，他們四位議員都已從政多年，身上綁著藍旗，國民黨縱使在新竹市失去執政權，但是仍捍衛市民權益、監督民進黨荒腔走板的執政，不遺於力。沒想到居然被抹黑成民進黨的臥底，是此生莫大的恥辱，根本就是做賊的喊抓賊，為了掩飾自身背叛黨的行為，不斷用謠言詆毀他人，此種行徑無異於「拿別人的血來暖自己」，令人感到不齒。

林耕仁指出，這些謠言源於選舉利益操作的得利者，他們為了合理化背叛黨的行為，當起謠言製造機，編造各式謠言。因此今天必須針對這些謠言提出澄清與譴責，目前也陸續搜集相關事證，要將惡意造謠者繩之以法。

最後，林耕仁也喊話國民黨中央，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨？」對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，不能再當作沒看見、完全不處理。對於提告名單是否有同黨員，林耕仁語帶保留，僅透漏相關事證已經著手蒐集中，確定已告的是名嘴吳子嘉。

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