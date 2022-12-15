廣西600種文化圖書來台展出　10年累積版權貿易近百項目

▲ 桂台兩岸書展 。（圖／書展單位提供）

記者任以芳／綜合報導

2022年台灣廣西圖書展在台北開幕，為期半個月的展出，主要有廣西民族文化類圖書大約600多種，該展覽也舉辦十多年，累積至今促成兩岸達成版權貿易項目近百項。

來自大陸廣西出版的精品圖書書展，在台灣天龍圖書公司台北店、台中店舉辦線下展銷活動，集中展示展銷廣西8家出版社出版的中華傳統文化和廣西民族文化的精品圖書約600種，包含中國藝術史、佛教藝術史、古詩詞研究等書籍，讓台灣讀者更加了解中華人文歷史。

▲廣西600多種圖書來台展出。（圖／書展單位提供）

台灣兩岸出版交流協會會長沈榮裕表示，「台灣廣西圖書展在持續推動兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸增進情誼具有十分重要的橋梁作用。」

廣西壯族自治區新聞出版局有關負責人表示，此次圖書展是桂台出版界共同合作。下一步，雙方將加大在內容資源、平台渠道、技術應用等創新探索，助推桂台出版合作。

廣西是大陸與台灣進行經貿文化交流合作，長期以來桂台雙方在經貿、文化、旅遊等各領域開展友好交流與密切合作。據悉，2010年桂台攜手打造台灣廣西圖書展文化交流品牌，至今向台灣銷售廣西圖書200多萬碼洋，達成版權貿易項目近百項。