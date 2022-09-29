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大陸 大陸焦點 特派現場

OL半個月連收「21張結婚喜帖」！最多一天5場　狂噴開銷壓力山大

記者鄭思楠／綜合報導

廣西梧州一石姓女子近日發文稱，從9月16日開始，就陸陸續續收到21份請帖，大多是同事、朋友、同學的結婚邀請，最多1天要參加5場婚禮，禮金應該會隨300到800人民幣（約新台幣1317到3512元）不等。面對這21份結婚請帖，石女感歎，「我心裡的感受就是既搞笑又有壓力。」

綜合陸媒報導，大陸十一國慶連著7天放假，也成了擺酒宴客的良辰吉日。大陸每年這個時期，各地都會出現「扎堆結婚」的現象。近日，廣西梧州一女子收到了21份婚宴請帖，引起了網友的關注。

▲▼半個月連收21張結婚請帖。（圖／翻攝自影片）

▲半個月連收21張結婚請帖。（圖／翻攝自影片）

當事人石女稱，這些都是同學、同事、朋友結婚送來的請柬，一共收到了21份，平均算下來，每天要參加3場婚禮，最多的一天要參加5場，太遠趕不過去的，就沒辦法了。除了忙著趕場，禮金也很讓人頭疼，每場婚禮需要300、500甚至800元（人民幣，下同）禮金，總共算下來，也是一筆不小的支出，讓人很有壓力。

石女的經歷，引起了很多人的共鳴。不少網友紛紛曬出相同經歷，「我6份」、「是我！ 10.3有5場席，從早6點開始（主家算的時間）」、「我爸說，這個月去喝了8處喜酒，隨了快3千塊了，今天去3個地方，又是1千多」、「我這個月3個了，600-800 不等」。

還有網友表示，「這社交能力太強了吧，21位也是很厲害」、「我只羨慕她居然跟這麼多朋友還有聯繫」、「只能感嘆交友廣泛，朋友少的就沒這種壓力」。

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