獨／3刀男背景曝！20歲高雄護理生突暫停實習　北上中捷亂砍人

▲在中捷持刀砍人的洪男就讀醫專護理科，在醫院實習。（圖／翻攝臉書）



地方中心／連線報導

台中捷運今（21）日上午11時20分許驚傳砍人！身穿棕色外套的20歲洪姓男子，在市府站上車後，突因不明原因在車廂內持刀砍傷2名乘客，大批乘客嚇到驚聲尖叫，車廂內其他乘客合力將洪男制伏，洪男及2名傷者均送往林新醫院救治。據了解，20歲洪男就讀高雄某醫專護理科，原本在醫院實習，卻因不明原因暫停實習。

據悉，洪男設籍屏東，家住在高雄，他原本應該在醫院實習，但不明原因暫停實習，昨天北上台中入住汽車旅館，今天帶了3把刀，選擇捷運想要自殘，但無勇氣自傷，竟然因此在車內持刀亂砍人。

▲中捷持刀砍人的20歲洪姓嫌犯 。（圖／翻攝洪男臉書）



查看洪男臉書，發現他經常在臉書分享自拍照，他曾在護理師加冠儀式後，PO文表示「希望不要忘記今天許下的誓言，希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過」，期許自己在醫界救人助人，沒想到如今卻持刀亂砍人，格外諷刺。

初步了解，洪男疑似從水安宮站上車，先持菜刀攻擊乘客，被搶走後又掏出2把小刀攻擊乘客，造成2名乘客受傷，洪嫌自己也掛彩，3人均送往林新醫院治療。經查洪男共攜帶1把菜刀、2把水果刀在身上，搭上中捷後持刀亂砍人的詳細原因與動機，仍待警方調查釐清。