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社會 社會焦點 保障人權

中捷3刀男「出身醫學世家」　父整復所5星高評價...急宣布停業

▲台中捷運砍人,洪淨,。（圖／翻攝臉書）

▲洪嫌父母具醫學背景，洪父於屏東開一家整復所。（圖／翻攝臉書）

記者許宥孺／高雄報導

台中捷運今（21）日上午驚傳砍人！20歲洪姓男子攜帶1把菜刀、2把水果刀進入捷運車廂，隨機砍傷2名乘客，連帶自己也受傷。事實上，洪嫌是一名護理生，父母都有醫學背景，父親於屏東開立一家整復推拿所，網路評價5顆星，稍早宣布因家中有事，休息數天。

洪男就讀於高雄某醫專，今年3月18日至4月12日於高雄某醫學中心實習，時間期間表現穩定，且曾2度被病人讚譽「悉心照顧」，於醫院網站上公開表揚。

▲台中捷運砍人,洪淨,。（圖／翻攝自臉書）

▲洪嫌於台中捷運隨機砍人犯案。（圖／翻攝臉書）

不僅洪嫌本人喜歡在臉書分享自拍照，洪父、洪母也樂於分享2名孩子的成長過程，洪嫌於2020年赴高雄就讀醫專，洪父還PO文表示「想念大寶貝了」，指自己累了一天，想到兒子第一天自己去念書住宿，便想著他還欠缺些什麼，擔心著兒子的住宿等等。

據悉，洪男設籍屏東，父母都具有醫護背景，母親疑為護理師，父親則是開設一家整復推拿所，從業背景超過10年，網路評價5顆星，不少患者讚賞洪父專業細心、親切風趣、講解清晰技術佳，還有民眾稱「難怪每次去都要排隊等」。

不過洪父稍早已於整復所粉專PO文，指出因為家中有事，需要休息數天，營業時間會再通知。據悉，洪男父母不知道孩子跑到台中，更不知道孩子犯案，接到通知後已動身趕往台中，而整復所未明確指出恢復營業時間。

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