快訊／中捷驚傳車廂砍人案 「文心崇德至市政府站」單線雙向通車 ▲台中捷運驚傳砍人事件。（圖／ETtoday資料照） 記者游瓊華／台中報導 台中捷運11點20分左右驚傳車廂砍人案，有民眾受傷報警。捷運公司也發出警示，目前文心崇德站至市政府站單線雙向運轉。 ET快訊 快訊／20歲兇手曝光！神情痛苦上擔架 白色球鞋染血 「3刀男」中捷砍人！女乘客驚悚：往脖子刺 她被血噴滿身 還原事發經過！3刀男中捷砍人 乘客尖叫驚逃 快訊／傷勢曝光！27歲男「臉15cm撕裂傷」 17歲少年胸肩 中捷爆隨機砍人 巧合？鄭捷殺人案今滿10周年 快訊／中捷現場有「3把刀」！ 1菜刀、2水果刀 LIVE／中捷車廂爆砍人3傷！ 驚悚畫面曝光 清純女警傳兼職 快訊／大批警力趕抵現場！ 中捷緊急疏散乘客 快訊／台中捷運濺血「3人傷勢曝」！ 緊急送醫 快訊／恐怖畫面曝！中捷男發狂揮刀 乘客滿臉血擒抱制止 快訊／台中捷運車廂砍人！ 有民眾受傷 極度危險戒護犯進超商 偷2瓶飲料畫面曝 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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