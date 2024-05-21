中捷女乘客「壓制砍人男」血濺上衣　回憶當下：回神時已經動手了

▲外籍女子協助壓制砍人嫌，回顧當下「反應過來時，已經動手幫忙了」。（圖／記者許權毅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中捷運21日發生驚悚砍人事件，20歲洪姓男子在車廂內突然情緒失控，拿出預藏的刀械隨機攻擊乘客，造成2名乘客受傷送醫，最後被多名乘客合力制伏。其中一名協助制伏洪男的外籍女乘客事後回顧事件，表示第一時間她並不清楚發生什麼情況，等自己反應過來時，已經在跟大家合作試圖壓制洪男了。

根據《三立新聞網》報導，在中捷砍人事件挺身而出的外籍女乘客指出，事件發生當下現場非常混亂，她根本不知道發生了什麼事情，只看見洪男持刀朝她的方向走來，然後拿出刀械開始砍人，有乘客嚇到瘋狂逃跑，有人則衝上前與洪男搏鬥，等自己反應過來時，她已經在跟大家合作試圖壓制洪男，身上的衣物也在衝突中沾染到不少鮮血，所幸沒有受傷。

▲女子的衣服在衝突中沾染了不少鮮血。（圖／記者許權毅攝）

20歲洪男設籍屏東，就讀高雄某醫專護理科，平常居住在高雄市，有精神病史就醫紀錄，為高雄市列管人口，他21日上午11點03分從中捷水安宮站上車，當列車開往市政府站時，他突然拿出預藏的刀械攻擊其他乘客，造成27歲許姓乘客、17歲呂姓少年受傷，最後被多名乘客合力制伏。

洪男在事件中也因為肢體衝突受傷，送醫手術救治後沒有大礙，後續在多名員警的戒護下，身穿病人服、坐著輪椅被押上警車移送警局。不過洪男抵達警局後，表示「拒絕夜間偵訊」，因此將在拘留室待一晚，等到22日一早才能訊問，釐清犯案動機。