《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

▲立法院院會，民進黨團持續高喊「反黑箱，反擴權」。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立院21日續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，主辦單位也宣布聚集超過破萬人。外媒《日經亞洲》以「台灣在野黨準備通過爭議法案」為題報導指出，在總統賴清德上任後，台灣卻陷入政治動盪，國民黨跟民眾黨正在通過一項大幅擴大國會議員權力，並且控制很大一部分預算的法案，這對於賴清德的總統任期構成了威脅。

《日經亞洲》21日以「台灣在野黨準備通過爭議法案」為題報導指出，台灣的立法院危機升級，儘管美國的前官員跟學者都提出抗議與擔憂，但在野黨仍準備在多數優勢下，強行通過爭議法案。

外媒指出，在總統賴清德上任後，台灣卻陷入政治動盪，國民黨跟民眾黨正在通過一項大幅擴大國會議員權力，並且控制很大一部分預算的法案，這對於賴清德的總統任期構成了威脅。

外媒指出，兩位退休駐台外交官史丹頓（William Stanton）跟楊恩（Stephen Young），以及一些學者批評了國民黨、民眾黨提出的法案，特別是「藐視國會」，以及擴大立法機關的調查權。

史丹頓跟楊恩的聯合聲明中指出，這些國會改革法案，超越了大多數憲政民主國家議會權力範圍，包括政府官員僅因為在備詢時，提出問題（反質詢），就可能會被監禁。

該聲明也點出，在其他民主國家的藐視國會指控上，是適用於合法傳票跟司法調查期間說謊，沒有任何民主國家對於官員備詢時，僅僅因為「頂嘴」就提出藐視國會的指控。

外媒報導指出，有簽署者表示，這些法案損害台灣良好治理的形象，在台灣進一步製造政治裂痕，來自北京的挑戰跟複雜性會日益增加。

▼立法院院會，民進黨團手持太陽花。（圖／記者李毓康攝）

