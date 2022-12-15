世足賽又爆意外！24歲保全體育館8樓頂部摔下　搶救3天亡

▲卡達盧塞爾體育場（Lusail Stadium）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達2022世界盃足球賽期間發生死亡事件，24歲肯亞籍保全人員基布（John Njau Kibue）在阿根廷10日踢贏荷蘭隊的賽事結束後，於值勤期間摔倒，從盧塞爾體育場頂部8樓高的地方墜落，入住加護病房3天進行搶救，仍於13日在醫院過世。

衛報、商業內幕報導，事發於10日凌晨2時左右，基布當時從盧塞爾體育場（Lusail Stadium）30號大門附近的高處墜落，頭部嚴重受傷，臉部、骨盆骨折，自周六以來都處於昏迷狀態。世足賽主辦單位「交付與傳承最高委員會」已證實此事，這起墜樓事件列為緊急調查事項。

基布家屬已公開要求深入瞭解墜樓事件的情況，「我們是在周二上午收到（基布）過世的消息，我們非常傷心」，並向肯亞政府、國際足聯FIFA主席詹尼因凡蒂諾（Gianni Infantino）尋求協助，「我們想知道他喪命的原因，對方稱（基布）喝醉，但我們聽說他的工時很長，墜樓原因還不清楚」。

基布是第2名在世足賽工作期間被證實死亡的移工。上周，一名菲律賓籍人士在沙烏地阿拉伯國家隊集訓地海岸線度假村（Sealine Resort）從斜坡上摔落，頭部受傷死亡。

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