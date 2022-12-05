南韓vs巴西「決戰之地」！這座體育場超短命　世界盃結束將遭拆除

▲卡達為2022世足賽建造7座新場館，其中「974體育館」（Stadium 974）預計在世界盃結束後拆除。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

本屆卡達世足賽，南韓在H組以分組第二踢進16強，將在台灣時間6日凌晨3時於「974體育場」（Stadium 974）對上足球強國巴西隊。然而，這將是兩隊最後一次在這個場地比賽，因為本屆只有7場賽事在974體育場舉行，南韓與巴西對決是其中最後一場，世界盃結束之後場館就會被整座拆除。

▲南韓是否能在6日世足賽成功擊敗巴西，外界拭目以待。（圖／路透）

據南韓「韓聯社」報導，南韓若在今晚16強淘汰賽中擊敗世界排名第一的巴西隊，將是南韓隊首次在客場世界盃中進入前8強。兩隊對決的場地「974體育場」可容納4萬4089人，由部分回收的運輸貨櫃和模組化鋼構（modular steel）建造而成，命名為974，除了代表卡達的國際電話區號外，也是建築所使用的貨櫃數量，以向卡達國際貿易和航海的悠久歷史致敬。

與其他7座新建場館不同的是974是一座臨時場館，內部沒有空調，但位處首都杜哈東部的海灣邊，能靠著涼爽海風降溫，且只會在氣溫較低的夜間舉行賽事。本屆世足共計7場賽事在此進行，最後一場就是巴西和南韓的16強淘汰賽，世界盃落幕後場館將被拆除。

▲位於海灣港邊的「974體育館」（Stadium 974）使用回收貨櫃和鋼構打造，零件拆卸後將可重覆組裝。（圖／達志影像／美聯社）

據「美國之音」指出，974體育場的觀眾席座位等零件將被移至其他場地重覆使用，卡達方面宣稱拆卸下來的零件可以在其他地方建造出一個同樣大小的新場館，或者多個規模較小的場館。設計974體育場和另外2座世界盃球場的建築師事務所「Fenwick Iribarren」表示，這樣做是為了避免世界盃結束後球場成為閒置的蚊子館。

儘管卡達表示已制定了世足賽後其他6座場館的建造計畫，卻沒有說明拆卸後會在哪裡重建，甚至也沒有明訂拆除工程日期，然而，這些零件被運往何處將至關重要，因為依卡達和國際足總（FIFA）的報告數據來看，如果場館能被重複使用一次以上，且組裝物件的運送路途不超過7000公里，碳排放量將比建造一座永久性球場還低。反之，如果運輸路徑更長，反而會「更不環保」。

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