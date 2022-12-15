一口氣生9胞胎！她差點大出血而死　孩子「住院19月」終於回家了

▲ 馬利衛生部長前往迎接西塞一家人回國。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非馬利共和國一對夫妻一口氣生下9胞胎，當時打破金氏世界紀錄，但母親在手術中差點死於大失血，孩子體重也僅有500克到1公斤，所幸住院長達19個月後，一家人終於能夠健健康康回家。

綜合《法新社》、《每日郵報》報導，來自馬利的36歲男子阿比（Abdelkader Arby）和27歲女子西塞（Halima Cissé）是一對夫妻，當地醫師發現西塞懷上9胞胎，擔心早產風險太高，媽媽和嬰兒恐怕有生命危險，在馬利政府幫助下將她以飛機送往摩洛哥專科診所。

西塞入院時已經懷孕25周，第30周接受剖腹手術，在10名醫師和25名護理人員協助下產下5女4男，超越2009年生下8胞胎的美國女子娜迪亞（Nadya Suleman），打破單次分娩最多孩子存活的金氏世界紀錄。加上已經4歲的女兒索達（Soda），這對夫妻已有10個孩子。

然而，9胞胎出生時體重都僅有500公克至1公斤，必須留在加護病房接受專家護理，家人於是搬到附近公寓，以便就近照顧。西塞在剖腹過程中更是差點死於失血過多，所幸現在已經完全康復。

西塞回憶道，「孩子們出生時我腦子裡閃過很多問題。我知道發生什麼事，好像有無數個嬰兒從我體內出來」，但產後初期虛弱到無法照顧孩子，只能每天去看孩子30分鐘，和他們培養感情。

經過整整19個月，9胞胎終於可以出院回家。馬利衛生部長桑加雷（Dieminatou Sangare）證實，西塞已經在13日和孩子們一同返家，也在臉書PO出官員迎接這家人回國的照片。

西塞友人透露，他們和相處19個月的摩洛哥診所醫護人員已經親如家人，但還是希望盡快回家，經過一段漫長等待，如今每個孩子都很健康。他們出院時心情非常激動，也得到馬利政府大力支持，將搬進專門為大家庭設計的新家。

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