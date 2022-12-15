「兇版李毓芬」挨告了　批AV導演「心術不正」北檢開庭

記者劉昌松／台北報導

AV導演圤智雨日前遭女優指控，不只1次想對她「潛規則」，引來被封為「兇版李毓芬」的網美香菱參戰，香菱在IG上加碼批評圤智雨是「超級心術不正的一個人」，圤智雨不滿名譽受損，控告香菱涉嫌妨害名譽，台北地檢署15日開庭傳喚當事人出庭釐清案情。圤智雨出庭前受訪表示：「誰弄我就告誰。」香菱則未現身。



▲陳香菱突出的身材被譽為「兇版李毓芬」。（資料照／翻攝自陳香菱Instagram）

圤智雨(本名郭震宇)從事AV拍攝2年多，2021年找來女優苡若和鄧佳華拍攝《華根初上》爆紅後，經常發文爆料有網美賣淫內幕，之後圤智雨曾短暫與藝人李妍瑾交往約1個月後分手，還宣布拍完手上的片約，就收山不接AV相關題材。



▲圤智雨不滿遭女優指控心術不正而提告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

不過早在6月間，圤智雨突與女優娃娃(翁雨澄)鬧翻，娃娃指控圤智雨，不止一次想對她「潛規則」，圤智雨則曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，娃娃則公開2021年的一段7分鐘錄音檔，證明自己所言有據。

此時，有「兇板李毓芬」之稱的香菱(陳香菱)也加入戰局，在IG限動批評圤智雨「超級心術不正的一個人」、「毀人為樂趣的一個人」，香菱還稱自己不認識娃娃，沒見過面，「但從她的文字裡，圤先生就是這樣的人」，結果引來圤智雨憤而控告香菱涉嫌妨害名譽。