高雄7惡煞「恐怖追車」　情侶失控衝撞民宅...還被噴辣椒水狂毆

記者賴文萱／高雄報導

高雄街頭爆亂鬥！一對情侶檔今（15）日清晨疑似因行車糾紛，遭2輛自小客車擦撞後，開始被追逐，導致情侶檔車輛失控撞進民宅，7名惡煞更下車毆打被害2人，甚至噴灑辣椒水，導致手腳肢體挫傷。警方獲報後，調閱監視器鎖定涉案車輛，正全力查緝7嫌到案。

▲高雄爆7惡煞當街「恐怖追車」，受害情侶檔失控衝撞民宅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲受害情侶檔車輛在路上突遭惡煞追逐。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅警分局於今日4時57分接獲報案，在苓雅區四維一路、河南路口有打架案，立即派遣偵查隊長、三多所所長率員趕赴現場，員警抵達時無打架情形。

現場一輛自小客車撞入民宅，員警隨即帶回駕駛林男、乘客林女調查，以釐清事件發生經過。初步了解，被害情侶駕駛林男、乘客林女在新興區五福一路、金門街口遭2輛自小客車擦撞，隨後開始被追逐，導致車輛失控撞入民宅。

▲▼高雄爆7惡煞當街「恐怖追車」，受害情侶檔失控衝撞民宅還遭毆。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後2車約7名惡煞更下車毆打被害情侶，甚至噴灑辣椒水，導致情侶2人手腳肢體挫傷，所幸無大礙未送醫。苓雅分局及刑大偵四隊立即組成專案小組，調閱監視器鎖定涉案2輛自小客車以車追人，初步了解疑似行車糾紛引起，目前正全力查緝涉案7嫌到案。

另涉案車輛逃逸過程之相關交通違規行為，本分局將調閱監視器畫面依違反道路交通管理處罰條例一併予以開單告發。